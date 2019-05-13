Происшествия
Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасилованииВести.Ru 05:42
Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Хоккей
Годро забросил шайбу с отрицательного угла
На 11-й минуте встречи нападающий сборной США Джонни Годро поразил ворота команды Финляндии с отрицательного угла.
Обновлено в 13:14
Общество
Минсельхоз разработал правила ввоза импортного хамона в багаже
В Минсельхозе пояснили, что законопроект не вводит никаких ограничений и запретов на ввоз товаров из-за рубежа в ручной клади и багаже, так как фактически эти нормы уже действуют в ЕАЭС с 2010 года.
Обновлено в 12:39
Общество
В Госдуме предлагают запретить авиакомпаниям разлучать семьи в салоне
Депутат Василий Власов обратился к министру транспорта Евгению Дитриху с предложением обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в самолетах.
Обновлено в 09:45
Общество
Проект о праве братьев и сестер учиться в одной школе внесен в ГД
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает закрепить право преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы, где уже учатся их братья и сестры.
Обновлено в 10:59
Экономика
Подходы к Крымскому мосту подорожают почти на 3,5 млрд руб
Обновлено в 10:38
Хоккей
«Лос-Анджелес» объявил о контракте с Прохоркиным
Лос-Анджелес Кингз объявил о переходе российского нападающего Николая Прохоркина. С хоккеистом подписан однолетний контракт новичка.
Обновлено в 13:50
Музыка
Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Дело бывшего замглавы ФСИН о взятках ушло в суд
Смольнинский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ФСИН России Николая Баринова, которого обвиняют в получении взятки от подрядчиков при строительстве следственного изолятора «Кресты-2», сообщает 13 мая объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 05:29
Здоровье
Стали известны итоги диспансеризации 2018 года в Казани
В 2018 году в ходе диспансеризации в Казани было осмотрено 172 тысячи человек, зарегистрировано 96 тысяч 436 заболеваний, из которых лидируют заболевания сердечно-сосудистой системы — 41,3%. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил начальник Управления здравоохранения по Казани Ильнур Халфиев.
Обновлено в 04:24
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Спорт
Соперница Ефимовой не поедет на ЧМ из-за пропусков допинг-проб
Обновлено в 12:33
Политика
В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружили трещины
Обновлено в 12:00
Хоккей
Воробьев объяснил, почему не играл Капризов
Главный тренер сборной России Илья Воробьев объяснил, почему нападающий Кирилл Капризов провел в матче с Чехией (3:0) всего одну смену длиной одну минуту девять секунд.
Обновлено в 13:29
Музыка
В Тель-Авиве официально открылся конкурс «Евровидение-2019»
«Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. По традиции конкурс состоит из двух полуфиналов и финала.
Обновлено вчера в 18:24
Футбол
«Реал» объявит о трансфере Азара после финала ЛЕ
О самом трансфере будет объявлено после финала Лиги Европы, в котором «Челси» встретится с «Арсеналом».
Обновлено в 12:48
Энергетика
Украинцам повысят цены на газ после обещаний о снижении
Украинцам повысят цены на газ с 1 июня, несмотря на обещания кабмина ее снизить.
Обновлено в 11:42
Спорт
Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Авто
Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в РФ
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Политика
Порошенко обвинили в подготовке узурпации власти на Украине
Депутат украинской Рады Надежда Савченко выступила с критикой в адрес президента Петра Порошенко.
Обновлено в 14:01
Наука
Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц
Вид наземных птиц кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri), вымерший 136 тыс. лет назад, возродился в прежнем состоянии.
Обновлено 10 мая в 23:46
Авто
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Политика
Путин примет Лаврова и Помпео после их переговоров в Сочи
Президент России Владимир Путин примет в своей сочинской резиденции главу российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео 14 мая.
Обновлено в 12:50
Политика
Польша потребует 1 трлн долларов репараций от Германии
Польская группа экспертов сообщила о завершении подсчета ущерба, который был нанесен стране в годы Второй мировой войны.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Меркель сменила самолет после инцидента в аэропорту Дортмунда
Правительственный лайнер канцлера Германии Ангелы Меркель получил повреждения во время стоянки в аэропорту города Дортмунд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).
Обновлено в 12:27
Происшествия
Пять лет назад более 300 горняков погибли от взрыва в шахте в Турции
13 мая 2014 года в угольной шахте близ города Сома на западе Турции произошло короткое замыкание электрооборудования, которое привело к взрыву на трансформаторной станции.
Обновлено в 07:23
Музыка
Шнуров объяснил возрастом прощальный тур «Ленинграда»
Сергей Шнуров объяснил, почему он решился на прощальный тур группы «Ленинград».
Обновлено в 11:45