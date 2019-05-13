Происшествия
Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасилованииВести.Ru 05:42
Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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Помпео отменил часть визита в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
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Власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после сообщения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана, передает Reuters.
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Минздрав назвал число выявленных ВИЧ-инфицированных в 2018 году
«Количество обследованных ежегодно увеличивается на 2 млн человек, тогда как число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается», — говорится в сообщении.
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Авто
Новый агрессивный Kia Cerato поступил к дилерам
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Обновлено в 04:36
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Против Порошенко начали расследование о давлении на судей
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы о возможном прекращении эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 должны направляться в Минтранс России, передает РИА "Новости".
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В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэра
Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги.
Обновлено в 01:50
Политика
Овсянников назначил нового заместителя губернатора Севастополя
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил исполняющей обязанности заместителя главы региона Марию Литовко, ранее занимавшую должность руководителя приоритетного проекта по развитию Балаклавы.
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Рестлер из Мексики Сесар Гонсалес умер во время поединка в Лондоне.
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Зеленского вызвали в суд в рамках административного дела
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Ученые из МФТИ выяснили, что золото можно превратить в практически абсолютно "плоскую" двумерную структуру, прикрепив его атомы к особой подложке из соединения серы и молибдена.
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