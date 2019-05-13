Происшествия

Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасилованииВести.Ru 05:42

Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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В Госдуме оценили возобновление расследования по делу Ассанжа

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RT на русском08:02

В Швеции возобновили расследование против Ассанжа по делу о домогательствах

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Швеция возобновила расследование дела о секс-скандале Ассанжа

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Эхо Москвы08:03

Шведская прокуратура возобновила расследование по делу Ассанжа

РИА Новости05:16
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Минздрав уточнил данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ100

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Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
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ТАСС сообщил о смене начальника штаба ВДВ России

Генерал Николай Игнатов, занимавший пост начальника штаба—первого замкомандующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ), уволен из вооруженных сил в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
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СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
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Правила выплаты детских пособий в России изменились

В России вступили в силу новые правила получения детских пособий, сообщает РЕН ТВ.
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Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
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На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья

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Дринкуотер лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде

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Роза Сябитова требует от 27-летней дочери Ксении внуков

27-летняя наследница знаменитой телесвахи рассказала, что мать требует от нее внуков, но она пока не готова к такому ответственному шагу.
Обновлено в 02:59
Транспорт

В России захотели убрать частные дорожные камеры

Генпрокуратура России проверит законность установки частных камер видеофиксации нарушений ПДД на дорогах из-за ошибок в их установке, сообщают «Известия».
Обновлено в 05:19
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В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
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Помпео отменил часть визита в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
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Названы победители премии BAFTA TV Awards

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Происшествия

Саудовская Аравия сообщила о диверсии на нефтяных танкерах

Власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после сообщения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана, передает Reuters.
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Минздрав назвал число выявленных ВИЧ-инфицированных в 2018 году

«Количество обследованных ежегодно увеличивается на 2 млн человек, тогда как число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается», — говорится в сообщении.
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Новый агрессивный Kia Cerato поступил к дилерам

Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.
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Канадские моряки отказались служить без Wi-Fi

Королевский флот Канады снял запрет на корабельный Wi-Fi в феврале.
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Против Порошенко начали расследование о давлении на судей

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.
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Песков ответил на вопрос о прекращении эксплуатации SSJ 100

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы о возможном прекращении эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 должны направляться в Минтранс России, передает РИА "Новости".
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BMW делает ставку на задний привод

Обновлено в 07:01
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В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэра

Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги.
Обновлено в 01:50
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Овсянников назначил нового заместителя губернатора Севастополя

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил исполняющей обязанности заместителя главы региона Марию Литовко, ранее занимавшую должность руководителя приоритетного проекта по развитию Балаклавы.
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Рестлер умер во время боя в Лондоне

Рестлер из Мексики Сесар Гонсалес умер во время поединка в Лондоне.
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Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в Оболонский районный суд Киева в рамках рассмотрения административного дела.
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Протурецкие боевики атаковали САА на севере Алеппо с применением РСЗО

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Российские ученые превратили золото в «двумерный» материал

Ученые из МФТИ выяснили, что золото можно превратить в практически абсолютно "плоскую" двумерную структуру, прикрепив его атомы к особой подложке из соединения серы и молибдена.
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Джулиан Ассанж
Австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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