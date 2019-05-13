Происшествия

Швеция возобновила расследование в отношении АссанжаИнтерфакс 05:23

Предварительное расследование в отношении Ассанжа в Швеции было прекращено в мае 2017 года. Ранее его адвокат Дженнифер Робинсон заявляла, что основатель портала Wikileaks будет сотрудничать со шведскими властями, если они вновь откроют дело 2010 года об изнасиловании.
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Wikileaks отреагировала на возобновление дела об изнасиловании против Ассанжа

Газета.Ru06:16

В Швеции возобновили расследование против Ассанжа по делу об изнасиловании

Коммерсантъ05:58

В Госдуме оценили возобновление в Швеции расследования по делу Ассанжа

RT на русском06:28

Шведская прокуратура возобновила расследование против Ассанжа

РБК06:10

Шведская прокуратура возобновила расследование по делу Ассанжа

РИА Новости05:16

В Швеции возобновили расследование против Ассанжа по делу о домогательствах

Красная весна06:14

Срочные новости о судьбе Джулиана Ассанжа

Эхо Москвы05:32
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Политика

Районный суд Киева рассмотрит административное дело против Зеленского

Оболонский районный суд Киева рассмотрит административное дело против избранного президента Укарины Владимира Зеленского в понедельник, 13 мая, сообщается на сайте суда.
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Происшествия

Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

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Здоровье

Ученые назвали безопасное количество чашек кофе в день

Австралийские ученые выяснили, сколько чашек кофе в день можно выпить без вреда для здоровья.
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Джоэл Эмбиид расплакался на плече Марка Газоля после поражения в серии

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Автоспорт

Никита Мазепин проведёт тесты в Mercedes

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Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Кино

Варис из «Игры престолов» пожаловался на финал сериала

Британский актер Конлет Хилл, исполнивший роль Вариса в сериале «Игра престолов», пожаловался на малое экранное время, уделенное его персонажу в двух последних сезонах.
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Технологии

Китайские хакеры 9 лет воровали данные у российских госструктур

Positive Technologies, специализирующаяся на информационной безопасности, и «Лаборатория Касперского» обнаружили кибергруппировку, которая уже минимум 9 лет ворует данные предприятий, в том числе и из России, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники

Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,52 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 43,43 копейки — до 73,5231 рубля, курс доллара увеличился на 24,16 копейки — до 65,4703 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:22
Авто

Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в России

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Политика

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Гаджеты

Transcend ESD350C: карманный SSD-накопитель весом менее 90 граммов

Компания Transcend выпустила портативный твердотельный накопитель ESD350C, выполненный в прорезиненном корпусе повышенной прочности.
Обновлено в 06:12
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Финансы

Акции Мосбиржи упали в цене на 7,5%

Стоимость достигла 84,78 рубля за штуку Котировки ценных бумаг Московской биржи после открытия торгов сегодня, 13 мая, снизились на 7,5%, до 84,78 рубля за штуку, сообщает сайт биржи.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Житель Ростовской области подозревается в тройном убийстве и поджоге

Обновлено в 04:03
Происшествия

Атаки на танкеры в ОАЭ привели к росту цен на нефть

Обновлено в 05:13
Политика

Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги

"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу

Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Общество

ГИБДД готовится перевести автотюнинг в разряд госуслуг

ГИБДД готовится внести поправки в процедуру регистрации машин с изменениями в конструкции.
Обновлено в 04:47
Политика

Польша оценила объём возможных репараций от Германии в $1 трлн

Объём компенсаций от Германии, которые Польша может требовать за ущерб в ходе Второй мировой войны, составляет примерно $1 трлн, заявил глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик изданию Sieci.
Обновлено в 04:58
Хоккей

Сегодня сборная России сыграет на чемпионате мира по хоккею с Чехией

Обновлено в 05:10
Экономика

Москвичам пообещали среднюю зарплату в 135 тысяч рублей

"Средняя зарплата в Москве на горизонте 5-6 лет может составить порядка 120-135 тысяч руб." - сообщили в департаменте, сославшись на прогнозируемые темпы роста экономики и реальных зарплат.
Обновлено в 04:38
Политика

В Екатеринбурге задержан бывший командующий ПВО ЛНР Владимир Муратов

В Екатеринбурге задержан бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владимир Муратов, об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 06:31
Происшествия

«Азимут» объяснил задержку двух рейсов SSJ-100

Задержка двух рейсов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут» из Краснодара в Челябинск и из Новосибирска в Ростов-на-Дону произошла из-за технических причин, сообщили «360» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:36
Политика

Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае

Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь.
Обновлено в 04:52
Транспорт

В Екатеринбурге утвердили новые тарифы проездных

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил тарифы электронных проездных билетов, которые будут действовать после повышения стоимости проезда в метро.
Обновлено в 01:26
Наука

Психологи рассказали, кто чаще всего сплетничает

В среднем люди сплетничают по 52 минуты в день - это около 14 % разговоров о третьих лицах.
Обновлено 11 мая в 03:37
Авто

Mercedes-Benz Штирлица найден в Воронеже

Обновлено в 02:41
Политика

Помпео отменил часть визита в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
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Джулиан Ассанж
Австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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