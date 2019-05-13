Происшествия
Швеция возобновила расследование в отношении АссанжаИнтерфакс 05:23
Предварительное расследование в отношении Ассанжа в Швеции было прекращено в мае 2017 года. Ранее его адвокат Дженнифер Робинсон заявляла, что основатель портала Wikileaks будет сотрудничать со шведскими властями, если они вновь откроют дело 2010 года об изнасиловании.
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Политика
Районный суд Киева рассмотрит административное дело против Зеленского
Оболонский районный суд Киева рассмотрит административное дело против избранного президента Укарины Владимира Зеленского в понедельник, 13 мая, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Ученые назвали безопасное количество чашек кофе в день
Австралийские ученые выяснили, сколько чашек кофе в день можно выпить без вреда для здоровья.
Обновлено в 02:58
Автоспорт
Никита Мазепин проведёт тесты в Mercedes
Обновлено в 05:56
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Кино
Варис из «Игры престолов» пожаловался на финал сериала
Британский актер Конлет Хилл, исполнивший роль Вариса в сериале «Игра престолов», пожаловался на малое экранное время, уделенное его персонажу в двух последних сезонах.
Обновлено в 05:55
Технологии
Китайские хакеры 9 лет воровали данные у российских госструктур
Positive Technologies, специализирующаяся на информационной безопасности, и «Лаборатория Касперского» обнаружили кибергруппировку, которая уже минимум 9 лет ворует данные предприятий, в том числе и из России, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники
Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,52 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 43,43 копейки — до 73,5231 рубля, курс доллара увеличился на 24,16 копейки — до 65,4703 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:22
Авто
Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в России
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Гаджеты
Transcend ESD350C: карманный SSD-накопитель весом менее 90 граммов
Компания Transcend выпустила портативный твердотельный накопитель ESD350C, выполненный в прорезиненном корпусе повышенной прочности.
Обновлено в 06:12
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Финансы
Акции Мосбиржи упали в цене на 7,5%
Стоимость достигла 84,78 рубля за штуку Котировки ценных бумаг Московской биржи после открытия торгов сегодня, 13 мая, снизились на 7,5%, до 84,78 рубля за штуку, сообщает сайт биржи.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Атаки на танкеры в ОАЭ привели к росту цен на нефть
Обновлено в 05:13
Политика
Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги
"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу
Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Общество
ГИБДД готовится перевести автотюнинг в разряд госуслуг
ГИБДД готовится внести поправки в процедуру регистрации машин с изменениями в конструкции.
Обновлено в 04:47
Политика
Польша оценила объём возможных репараций от Германии в $1 трлн
Объём компенсаций от Германии, которые Польша может требовать за ущерб в ходе Второй мировой войны, составляет примерно $1 трлн, заявил глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик изданию Sieci.
Обновлено в 04:58
Экономика
Москвичам пообещали среднюю зарплату в 135 тысяч рублей
"Средняя зарплата в Москве на горизонте 5-6 лет может составить порядка 120-135 тысяч руб." - сообщили в департаменте, сославшись на прогнозируемые темпы роста экономики и реальных зарплат.
Обновлено в 04:38
Политика
В Екатеринбурге задержан бывший командующий ПВО ЛНР Владимир Муратов
В Екатеринбурге задержан бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владимир Муратов, об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 06:31
Происшествия
«Азимут» объяснил задержку двух рейсов SSJ-100
Задержка двух рейсов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут» из Краснодара в Челябинск и из Новосибирска в Ростов-на-Дону произошла из-за технических причин, сообщили «360» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:36
Политика
Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае
Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь.
Обновлено в 04:52
Транспорт
В Екатеринбурге утвердили новые тарифы проездных
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил тарифы электронных проездных билетов, которые будут действовать после повышения стоимости проезда в метро.
Обновлено в 01:26
Наука
Психологи рассказали, кто чаще всего сплетничает
В среднем люди сплетничают по 52 минуты в день - это около 14 % разговоров о третьих лицах.
Обновлено 11 мая в 03:37
Авто
Mercedes-Benz Штирлица найден в Воронеже
Обновлено в 02:41
Политика
Помпео отменил часть визита в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36