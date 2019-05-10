ЧМ по хоккею
Швеция уступила Чехии в матче ЧМ по хоккеюРЕН ТВ вчера в 18:45
Чехия—
Швеция
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, вчера
Якуб Врана
|2'
|21'
Патрик Хорнквист
|24'
Оскар Линдблом
Доминик Кубалик
|37'
Михал Фролик
|41'
Якуб Врана
|56'
Ян Коварж
|60'
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Чешская сборная победила команду Швеции со счетом 4:2 в своем первом матче ЧМ по хоккею.
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