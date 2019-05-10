ЧМ по хоккею

Швеция уступила Чехии в матче ЧМ по хоккеюРЕН ТВ вчера в 18:45

Чехия
Швеция
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, вчера
Якуб Врана
2'
21'
Патрик Хорнквист
24'
Оскар Линдблом
Доминик Кубалик
37'
Михал Фролик
41'
Якуб Врана
56'
Ян Коварж
60'
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Чешская сборная победила команду Швеции со счетом 4:2 в своем первом матче ЧМ по хоккею.
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