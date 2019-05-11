Сборная Чехии победила шведов в стартовом матче чемпионата мираРИА Новости вчера в 16:57

Хоккеисты сборной Чехии победили команду Швеции в матче группового раунда чемпионата мира в Словакии.

Сборная Чехии победила шведов в стартовом матче чемпионата мира

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