ЧМ по хоккею

Сборная Чехии победила шведов в стартовом матче чемпионата мираРИА Новости вчера в 16:57

Чехия
Швеция
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, вчера
Якуб Врана
2'
21'
Патрик Хорнквист
24'
Оскар Линдблом
Доминик Кубалик
37'
Михал Фролик
41'
Якуб Врана
56'
Ян Коварж
60'
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Хоккеисты сборной Чехии победили команду Швеции в матче группового раунда чемпионата мира в Словакии.
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