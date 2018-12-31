Хоккей
Швеция сенсационно проиграла Швейцарии в четвертьфинале МЧМ по хоккею
Швеция сенсационно проиграла Швейцарии в четвертьфинале МЧМ по хоккеюRT на русском22:10
Канада—
Финляндия
1 – 2
победа в овертайме
Хоккей, Молодежный чемпионат мира
Четвертьфинал, сегодня
Ian Mitchell
|22'
|60'
Алекси Хепониеми
|66'
Toni Utunen
В полуфинале, 4 января, Швейцария сыграет с командой Финляндии. Ранее олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился мнением о шансах сборной России на золотые медали молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года в Канаде.
RT на русском22:10
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