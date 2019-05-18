ЧМ по хоккею
Швеция одолела Швейцарию на ЧМ-2019Газета.Ru вчера в 17:11
Швеция—
Швейцария
4 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, вчера
|5'
Свен Андригетто
Александр Веннберг
|19'
Уильям Нюландер
|26'
|28'
Йёль Генацци
Эрик Густафссон
|29'
|49'
Гаэтан Хаас
Оливер Экман-Ларссон
|52'
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Сборная Швеции победила Швейцарию в матче группового этапа чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт". Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу скандинавов. Стоит отметить, что эти команды встречались в прошлогоднем финале турнира.
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