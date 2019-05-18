Швеция одолела Швейцарию на ЧМ-2019Газета.Ru 17:11

Сборная Швеции победила Швейцарию в матче группового этапа чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт". Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу скандинавов. Стоит отметить, что эти команды встречались в прошлогоднем финале турнира.

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