ЧМ по хоккею

Швеция одолела Швейцарию на ЧМ-2019Газета.Ru вчера в 17:11

Швеция
Швейцария
4 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, вчера
5'
Свен Андригетто
Александр Веннберг
19'
Уильям Нюландер
26'
28'
Йёль Генацци
Эрик Густафссон
29'
49'
Гаэтан Хаас
Оливер Экман-Ларссон
52'
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Сборная Швеции победила Швейцарию в матче группового этапа чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт". Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу скандинавов. Стоит отметить, что эти команды встречались в прошлогоднем финале турнира.
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