Футбол

Швеция обыграла Германию, определились все полуфиналисты женского ЧМСпорт-Экспресс 15:05

Сборная Швеции одолела Германию в 1/4 финала женского чемпионата мира - 2:1. В полуфинале шведки встретятся с Голландией, которая ранее взяла верх над Италией (2:0). В другом полуфинале сыграют Англия и действующие чемпионы мира - сборная США.
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Определились полуфинальные пары на женском ЧМ

Sport24.ru15:15

Швеция обыграла Германию, определились все полуфиналисты женского ЧМ

Спорт-Экспресс15:05

Сборная Швеции обыграла Германию и вышла в 1/2 финала женского чемпионата мира

Чемпионат14:24

ЧМ-2019 (жен). Англия сыграет с США, Голландия встретится со Швецей в 1/2 финала

Sports.ru14:35

Швеция обыграла Германию в четвертьфинале женского ЧМ и сыграет с Нидерландами

Матч ТВ14:31

Футболистки сборной Швеции победили немок и сыграют с голландками в полуфинале ЧМ

ТАСС14:30

Женская сборная Швеции по футболу победила Германию и вышла в полуфинал ЧМ

RT на русском14:51
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:22, Вашингтон
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Эксперт о прощании с российским газопроводом: американцы выкрутили нам руки (Jyllands-Posten, Дания) (Jyllands-Posten)

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Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
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