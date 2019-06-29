Женская сборная Швеции прошла немок по пути в полуфинал ЧМЕвро-футбол.ру 14:33

Немки открыли счет в матче со сборной Швеции уже на 16-й минуте, однако вскоре пропустили в ответ, а в самом начале второго тайма получили еще один мяч в свои ворота, он и стал ключевым - 1:2. В следующем раунде Швеция сыграет с Голландией, в другом матче Англия будет противостоять команде США.

Женская сборная Швеции прошла немок по пути в полуфинал ЧМ

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