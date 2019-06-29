Футбол
Швеция обыграла Германию, определились все полуфиналисты женского ЧМСпорт-Экспресс вчера в 15:05
Сборная Швеции одолела Германию в 1/4 финала женского чемпионата мира - 2:1. В полуфинале шведки встретятся с Голландией, которая ранее взяла верх над Италией (2:0). В другом полуфинале сыграют Англия и действующие чемпионы мира - сборная США.
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Женская сборная Швеции по футболу победила Германию и вышла в полуфинал ЧМ
RT на русскомвчера в 14:51
ЧМ-2019 (жен). Англия сыграет с США, Голландия встретится со Швецей в 1/2 финала
Sports.ruвчера в 14:35
Сборная Швеции обыграла Германию и вышла в 1/2 финала женского чемпионата мира
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
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