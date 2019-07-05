Футбол
Швеция обыграла Англию в матче за третье место женского ЧММатч ТВ 12:56
Женская сборная Англии уступила команде Швеции в матче за третье место на чемпионате мира по футболу, который проходит во Франции. Встреча завершилась со счетом 1:2. Уже на 11-й минуте матча ворота соперниц поразила нападающая Швеции Косовар Асллани.
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