Женская сборная Англии уступила команде Швеции в матче за третье место на чемпионате мира по футболу, который проходит во Франции. Встреча завершилась со счетом 1:2. Уже на 11-й минуте матча ворота соперниц поразила нападающая Швеции Косовар Асллани.

Швеция обыграла Англию в матче за третье место женского ЧМ

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