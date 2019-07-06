Футбол

Швеция обыграла Англию в матче за третье место женского ЧММатч ТВ 12:56

Женская сборная Англии уступила команде Швеции в матче за третье место на чемпионате мира по футболу, который проходит во Франции. Встреча завершилась со счетом 1:2. Уже на 11-й минуте матча ворота соперниц поразила нападающая Швеции Косовар Асллани.
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Швеция при судействе Пустовойтовой обыграла Англию и завоевала бронзу женского ЧМ

Sport24.ru13:00

Футбол, ЧМ-2019, женщины, матч за 3 место, Англия - Швеция, прямая онлайн трансляция

Sport.ru10:13

Швеция заняла третье место на женском чемпионате мира

Soccer.ru13:37

Сборная Швеции завоевала бронзу женского ЧМ при судействе Пустовойтовой

РИА Новости13:23

Англия - Швеция - 1:2. Голы

Матч ТВ12:59

США - Голландия: кто выиграет?

Все про Спорт ру16:16

ЧМ-2019 (жен). Матч за 3-е место. Швеция победила Англию

Sports.ru05:15
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:31, Вашингтон
Футбол

Аргентина – Чили. Месси получил красную карточку за стычку с Меделем

Обновлено в 16:05
Авто

УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»

В группе УАЗ "Вконтакте" рассказали про нестандартную модификацию санитарной «Буханки».
Обновлено в 09:21
Футбол

Семак остался недоволен судейством в матче за Суперкубок

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак остался недоволен работой арбитра на матче за Суперкубок против московского «Локомотива».
Обновлено в 14:54
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Политика

Церемония прощания с подводниками проходит в Петербурге

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга в субботу, 6 июля, проходит церемония прощания с подводниками, погибшими на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 04:23
Политика

Концерт «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок

Выступление группы "А-Студио" в грузинском городе Батуми, запланированное на конец июля, перенесли на неопределенный срок, сообщил РИА Новости концертный директор коллектива Евгений Селезнев.
Обновлено в 15:00
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море катамарана было 55 человек

Обновлено в 02:05
Космос

В Сети появилось видео летающей пирамиды-НЛО

Видеоролик с полетом таинственной пирамиды набирает популярность в Сети.
Обновлено в 15:29
Футбол

Нойер может уйти из «Баварии» из-за слабого состава команды

Напомним, что соглашение между "Баварией" и Нойером действует до лета 2021 года.
Обновлено в 09:56
Футбол

Гризманн сообщил «Атлетико», что он не явится в расположение клуба

Клуб предупредил футболиста, что оштрафует его, если тот завтра не явится в расположение команды.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына

Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
Обновлено в 14:08
Здоровье

На Первом канале рассказали о проблемах с водой в Новой Усмани

В числе проблемных мест была названа и Новая Усмань. Речь идёт о жителях многоэтажных домов, расположенных на улице Солнечной.
Обновлено в 06:16
Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Политика

В Совфеде оценили поставку Украине нефти из США

После прибытия в порт Одессы танкера с американской нефтью Киев начнет заявлять, что Украина уходит от зависимости от российских энергоресурсов.
Обновлено в 16:12
Политика

Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен

Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

Пугачева спасла директора Рижского вокзала от увольнения

Обновлено в 10:52
Политика

Пушков отреагировал на предложение Столтенберга «спасти» ДРСМД

Ранее Столтенберг призвал Россию «спасти» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:51
Политика

Демонстранты вновь устроили шествие в Тбилиси

Несколько сотен человек отправились к зданию парламента Грузии и дому основателя правящей партии «Грузинская мечта».
Обновлено в 14:48
Происшествия

В Италию вопреки запрету пришло еще одно судно с мигрантами

Судно с мигрантами Alex, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Eye, причалило в порту итальянского острова Лампедуза вопреки запретам главы МВД страны Матео Сальвини.
Обновлено в 13:12
Политика

Роухани назвал санкции США против Ирана актом терроризма

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал санкции США против ИРИ "актом терроризма" и "полноценной экономической войной", говорится в заявлении на официальном сайте Роухани.
Обновлено в 16:43
Общество

Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»

Воробьев читает книгу Вадима Денисова «Герои нашего племени».
Обновлено в 02:33
Космос

Заявление о возможной гибели экипажа «Федерации» раскритиковали

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о том, что в случае аварийного приводнения космического корабля «Федерация» в Тихом океане спасти экипаж будет невозможно.
Обновлено в 10:54
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Собянин рассказал о непопулярных решениях властей

Для развития города властям приходится иногда принимать непопулярные решения.
Обновлено в 16:14
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Политика

В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

Звезды «ДОМа-2» Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов расстались

Обновлено в 16:00
Общество

ШПЛС проводит сомнительный опрос о рабочем климате в «Аэрофлоте»

Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) проводит опрос, в котором у пилотов "Аэрофлота" интересуются о наличии в авиакомпании "карательной среды".
Обновлено в 16:16
Армия и оружие

ДНР: При обстреле Горловки украинская мина попала в детскую площадку

Украинские военные утром 6 июля обстреляли из минометов Горловку, в результате чего одна из мин угодила на территорию детской игровой площадки.
Обновлено в 06:56
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