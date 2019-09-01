Экономика
ВедомостиШвеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
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с чего всё началось
Правительство Швеции планирует обложить банки новым налогом, чтобы увеличить оборонный бюджет с 2022 года из-за напряженности в регионе Балтийского моря, пишет Bloomberg.Forbesвчера в 11:32
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Минтруд уточнил число работающих пенсионеров
В последние пять лет в России зафиксирован рост числа занятых пенсионеров — с 8,5% до 9,6%. Этому способствует в том числе профобучение лиц предпенсионного возраста.
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Рейс Ереван-Москва экстренно приземлился в Тбилиси
Самолет авиакомпании «Армения», летевший рейсом из Еревана в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку в грузинской столице, сообщили в Комитете гражданской авиации в Армении.
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Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций.
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«Арсенал» отыгрался с 0:2 в матче против «Тоттенхэма»
«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Англии.
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Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
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Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.
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Поскольку в предыдущем сезоне оба трофея выиграл ЦСКА, в матче открытия он сыграет с финалистом Кубка Гагарина.
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Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
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Георгий Джикия: «Спартак» играл лучше «Зенита»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Зенита» (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что принимает решение судейской бригады отменить гол красно-белых после использования ВАР.
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В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Политика
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Начали действовать ранее объявленные американским президентом Дональдом Трампом новые пошлины в отношении товаров из Китая, сообщает AP.
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Депутаты Британии представят план по недопущению Brexit без сделки
Депутаты парламента Великобритании представят план по недопущению выхода страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.
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Традиционная аудиенция папы Римского на ватиканской площади Святого Петра в воскресенье началась с опозданием из-за того, что понтифик застрял в лифте.
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Выращенный в пробирке мини-мозг начал проявлять нейронную активность
Исследователи, которые начали выращивание искусственного человеческого мозга в лабораторном комплексе, заявили о том, что данный орган начал демонстрировать нейронную активность.
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«Мисс Москва» высказалась о разводе с бывшим королем Малайзии
Победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые высказалась о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она написала в своем Instagram.
Lenta.ru 15:47
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Трамп считает ураган «Дориан» серьезной проблемой для США
"Дориан" является одним из мощнейших в истории США ураганов и способен создать серьезные проблеме стране.
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Музыка
Питер отличился рекордным исполнением гимна
Вести.Ru 14:00
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На иранском космодроме взорвалась ракета
Московский Комсомолец 29 августа в 19:37