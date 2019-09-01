с чего всё началось

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Общество Минтруд уточнил число работающих пенсионеров В последние пять лет в России зафиксирован рост числа занятых пенсионеров — с 8,5% до 9,6%. Этому способствует в том числе профобучение лиц предпенсионного возраста.

Политика Трамп пошёл на гольф вместо поездки в Польшу Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поехал играть в гольф после отмены своей поездки в Польшу на мероприятия, посвящённые годовщине начала Второй мировой войны.

Общество Елизавета II подшутила над американскими туристами Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали.

Происшествия В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.

Здоровье В Комитете солдатских матерей объяснили, как вызвать у детей желание служить в армии Если мама и папа часто говорят с детьми об армии, то у них появляется желание стать военными, отметила Салиховская.

Происшествия Шестилетний мальчик из России утонул на одном из пляжей США Шестилетний мальчик из Москвы плавал в океане, когда внезапно начал тонуть. Ребенка без сознания достал из воды его дедушка.

Происшествия Рейс Ереван-Москва экстренно приземлился в Тбилиси Самолет авиакомпании «Армения», летевший рейсом из Еревана в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку в грузинской столице, сообщили в Комитете гражданской авиации в Армении.

Армия и оружие Эрдоган заявил о готовности провести новую операцию в Сирии Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций.

Политика Правые популисты укрепили позиции в парламентах двух земель Германии Партия AfD («Альтернатива для Германии») стала самой популярной партией на востоке страны по итогам выборов в ландтаги (местные парламенты), состоявшихся в в воскресенье, 1 сентября.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.

Шоу-бизнес Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.

Хоккей «Авангард» победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ Поскольку в предыдущем сезоне оба трофея выиграл ЦСКА, в матче открытия он сыграет с финалистом Кубка Гагарина.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Футбол Георгий Джикия: «Спартак» играл лучше «Зенита» Капитан «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Зенита» (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что принимает решение судейской бригады отменить гол красно-белых после использования ВАР.

Происшествия В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.

Политика США ввели новые пошлины на китайские товары Начали действовать ранее объявленные американским президентом Дональдом Трампом новые пошлины в отношении товаров из Китая, сообщает AP.

Театры Райкин представил труппе «Сатирикона» нового директора Столичный театр «Сатирикон» возглавит новый директор: руководящую должность займет Владимир Казаченко. Он выходит на работу 2 сентября.

Политика Депутаты Британии представят план по недопущению Brexit без сделки Депутаты парламента Великобритании представят план по недопущению выхода страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

Общество Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию Традиционная аудиенция папы Римского на ватиканской площади Святого Петра в воскресенье началась с опозданием из-за того, что понтифик застрял в лифте.

Наука Выращенный в пробирке мини-мозг начал проявлять нейронную активность Исследователи, которые начали выращивание искусственного человеческого мозга в лабораторном комплексе, заявили о том, что данный орган начал демонстрировать нейронную активность.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» высказалась о разводе с бывшим королем Малайзии Победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые высказалась о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она написала в своем Instagram.