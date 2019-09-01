с чего всё началось

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Общество Эрнст высказался о возвращении Друзя на Первый канал Генеральный директор Первого канала назвал единственное необходимое условие, чтобы Друзь вернулся к своей прежней деятельности.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

Музыка Хор из 40 тыс. человек исполнил гимн России в Петербурге Хор из более чем 40 тыс. человек спел гимн России на петербургском стадионе «Газпром Арена».

Политика Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала объяснения МИД Польши о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

Общество Губернатор Южной Каролины объявил эвакуацию побережья из-за урагана На всем побережье штата Южная Каролина из-за приближения урагана "Дориан" объявлена эвакуация, заявил губернатор Генри Макмастер.

Футбол Тренер «Спартака» нашел причину домашнего поражения от «Зенита» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что на игре его команды в проигранном матче с «Зенитом» (0:1) сказался плотный график.

Политика Правые популисты укрепили позиции в парламентах двух земель Германии Партия AfD («Альтернатива для Германии») стала самой популярной партией на востоке страны по итогам выборов в ландтаги (местные парламенты), состоявшихся в в воскресенье, 1 сентября.

Шоу-бизнес Пригожин и Валерия отреагировали на извинения Наргиз Валерия и Иосиф Пригожин отреагировали на «бестактную оговорку» Наргиз Закировой, которая назвала певицу одной из «телочек в туфлях».

Происшествия Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche Московская полиция задержала на юго-востоке столицы мужчину, который сбил детей за рулем автомобиля Porsche.

Наука Ученые передали квантовую информацию через 50 км оптоволокна Физики успешно передали квантовую запутанность между веществом и светом на расстояние 50 км с помощью оптоволоконного кабеля.

Автоспорт Квят стал седьмым на Гран-при Бельгии «Формулы-1» Российский гонщик Даниил Квят из команды Toro Rosso занял седьмое место на Гран-при Бельгии «Формулы-1».

Экономика ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Политика Президент Польши пообещал Зеленскому санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку Польши в части сохранения антироссийских санкций.

Политика Кандидат от КПРФ Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.

Политика Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.

Общество В России увеличится продолжительность жизни до 80 лет Чиновник рапортовал, что за 15 лет средняя продолжительность жизни в России выросла на восемь лет.

Здоровье Аспирин не следует рекомендовать здоровым людям старше 70 лет В заключении профессор Рид сказал, что основываясь на результатах исследования, ежедневная низкая доза аспирина не может быть рекомендована здоровым людям старше 70 лет.

Происшествия В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.

Политика Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный» Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного».

Экономика Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов Стоимость авиабилетов по итогам 2019-го вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.

Армия и оружие Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.

Шоу-бизнес Дочь Татьяны Навки с размахом отметила пятый день рождения Как писал News.ru, ранее Навка рассказала о том, что изменилось в её жизни после встречи с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым и рождения их совместной дочери Нади.

Футбол Лига 1. «Марсель» дома обыграл «Сент-Этьен» В матче 4-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле обыграл с минимальным счетом «Сент-Этьен».

Политика Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.

Шоу-бизнес Муж бывшей подопечной Виктора Дробыша отбирает у нее дом за 360 миллионов рублей Мужчина отобрал у нее шикарный «Бентли» за 20 миллионов рублей, а теперь хочет оставить певицу без элитной недвижимости.

Политика Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы Ранее сообщалось, что "Северный поток-2" построен на три четверти Президент Украины Владимир Зеленский заявил "об угрозе Европе" из-за "Северного потока-2", сообщает 24tv.ua.

Политика Китай ввел первую часть дополнительных пошлин на товары из США Вторая часть дополнительных пошлин в 5% будет введена 15 декабря вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей.