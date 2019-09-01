с чего всё началось

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Политика СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.

Общество Елизавета II подшутила над американскими туристами Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали.

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Происшествия В Беслане почтят память жертв теракта На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.

Происшествия Консульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.

Происшествия Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о гонщике Юбере Гонка 13-го этапа Гран-при "Формулы-1" в Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden французе Антуане Юбере, выступавшем в классе "Формула-2".

Политика Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Политика Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.

Здоровье Названы ранние симптомы диабета Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.

Футбол «Витесс» Слуцкого обыграл «АЗ» и вышел в лидеры чемпионата Нидерландов Арнемский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "АЗ Алкмар" в матче пятого тура чемпионата Нидерландов.

Экономика Во Вьетнаме рост цен на землю угрожает развитию бизнеса Заместитель декана факультета маркетинга института экономики Хьюинь Фыок Нгиа сообщает, что исследование выявило рост цен на землю в среднем в два раза за период 2016 — 2018 гг. Кроме того, если брать период 2009—2019, цены на землю выросли в 4−10 раз в зависимости от расположения.

Шоу-бизнес Валерия и Пригожин приняли извинения Наргиз Наргиз извинилась перед Валерией за свои бестактные слова в ее адрес. А певица и Иосиф Пригожин приняли извинения певицы.

Общество Ураган «Дориан» достиг Багамских островов Ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане и усилившийся до максимальной - пятой - категории по шкале Саффира - Симпсона, достиг побережья Багамских островов.

Футбол Гончаренко назвал справедливой победу ЦСКА в Туле Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 8-го тура с тульским «Арсеналом» (2:1) назвал победу закономерной.

Происшествия В массовом ДТП в Воронежской области 4 человека погибли и 2 пострадали Страшная авария с участием четырёх машин случилась на 688 км трассы М-4 «Дон» в Павловском районе в 19:30 воскресенья, 1 сентября.

Политика Китайский ударный беспилотник сломался на авиасалоне МАКС-2019 Новейший китайский ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Wing Loong II, презентация которого состоялась в ходе XIV Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019), сломался, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Армия и оружие «Роскосмос» анонсировал производство «царь-двигателей» «Роскосмос» анонсировал производство самых мощных в мире ракетных двигателей РД-171МВ, сообщает РИА Новости.

Авто Тюнеры сделали жемчужно-белый Bugatti Chiron для рэпера Пост Малоун не очень много писал о машине на своих страницах в социальных сетях, но в Сети есть небольшое видео, где продемонстрирован уникальный Bugatti Chiron мощностью 1500 л.с. Как отметил рэпер, этот автомобиль не похож на другие автомобили, а также он добавил: «Я чертовски люблю это».

Общество Известный каннибал из Британии стал поваром В 1998 году Фишер задушил свою 40-летнюю соседку Клэр Летчфорд, после чего частично съел ее.

Происшествия МВД прокомментировало смерть избитого полицейским подростка Управление МВД России по Брянской области прокомментировало смерть 17-летнего юноши, избитого бывшим майором полиции.