Экономика
ВедомостиШвеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
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с чего всё началось
Правительство Швеции планирует обложить банки новым налогом, чтобы увеличить оборонный бюджет с 2022 года из-за напряженности в регионе Балтийского моря, пишет Bloomberg.Forbesвчера в 11:32
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
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Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
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В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
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Консульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.
Газета.Ru 14:10
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Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о гонщике Юбере
Гонка 13-го этапа Гран-при "Формулы-1" в Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden французе Антуане Юбере, выступавшем в классе "Формула-2".
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Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом
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RT на русском 12:58
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
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Названы ранние симптомы диабета
Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия вчера в 15:40
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«Витесс» Слуцкого обыграл «АЗ» и вышел в лидеры чемпионата Нидерландов
Арнемский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "АЗ Алкмар" в матче пятого тура чемпионата Нидерландов.
Газета.Ru 13:36
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета 14:13
Экономика
Во Вьетнаме рост цен на землю угрожает развитию бизнеса
Заместитель декана факультета маркетинга института экономики Хьюинь Фыок Нгиа сообщает, что исследование выявило рост цен на землю в среднем в два раза за период 2016 — 2018 гг. Кроме того, если брать период 2009—2019, цены на землю выросли в 4−10 раз в зависимости от расположения.
REGNUM вчера в 09:20
Политика
Президент Германии попросил прощения за Вторую мировую войну
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер извинился за Вторую Мировую войну.
Piter.tv 03:33
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Валерия и Пригожин приняли извинения Наргиз
Наргиз извинилась перед Валерией за свои бестактные слова в ее адрес. А певица и Иосиф Пригожин приняли извинения певицы.
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Общество
Ураган «Дориан» достиг Багамских островов
Ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане и усилившийся до максимальной - пятой - категории по шкале Саффира - Симпсона, достиг побережья Багамских островов.
ТАСС 13:23
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Гончаренко назвал справедливой победу ЦСКА в Туле
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 8-го тура с тульским «Арсеналом» (2:1) назвал победу закономерной.
Спорт-Экспресс 12:31
Происшествия
В массовом ДТП в Воронежской области 4 человека погибли и 2 пострадали
Страшная авария с участием четырёх машин случилась на 688 км трассы М-4 «Дон» в Павловском районе в 19:30 воскресенья, 1 сентября.
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Политика
Китайский ударный беспилотник сломался на авиасалоне МАКС-2019
Новейший китайский ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Wing Loong II, презентация которого состоялась в ходе XIV Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019), сломался, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС 13:03
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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Армия и оружие
«Роскосмос» анонсировал производство «царь-двигателей»
«Роскосмос» анонсировал производство самых мощных в мире ракетных двигателей РД-171МВ, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 13:56
Авто
Тюнеры сделали жемчужно-белый Bugatti Chiron для рэпера
Пост Малоун не очень много писал о машине на своих страницах в социальных сетях, но в Сети есть небольшое видео, где продемонстрирован уникальный Bugatti Chiron мощностью 1500 л.с. Как отметил рэпер, этот автомобиль не похож на другие автомобили, а также он добавил: «Я чертовски люблю это».
32CARS.ru 02:44
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» собрал в прокате в РФ 1 млрд рублей
Менее чем за месяц лента собрала в российском прокате 1 млрд рублей.
RuNews24.ru вчера в 10:33
Общество
Известный каннибал из Британии стал поваром
В 1998 году Фишер задушил свою 40-летнюю соседку Клэр Летчфорд, после чего частично съел ее.
Известия 13:23
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Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Происшествия
МВД прокомментировало смерть избитого полицейским подростка
Управление МВД России по Брянской области прокомментировало смерть 17-летнего юноши, избитого бывшим майором полиции.
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Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Политика
Володин назвал недопустимым заявление Польши о Второй мировой войне
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявление польских властей о «незаинтересованности» Москвы в исторической правде.
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Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru вчера в 07:46