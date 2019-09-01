Экономика

ВедомостиВедомостиШвеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
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с чего всё началось
Правительство Швеции планирует обложить банки новым налогом, чтобы увеличить оборонный бюджет с 2022 года из-за напряженности в регионе Балтийского моря, пишет
 Bloomberg.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
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