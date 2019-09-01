с чего всё началось

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Происшествия Консульство России проверяет данные о гибели ребёнка в США Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребёнка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.

Экономика Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое.

Происшествия В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.

Армия и оружие Польские СМИ опубликовали архивные фото с начала Второй мировой Польское издание Wiadomości по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны опубликовало архивные фотографии, сделанные в сентябре 1939 года.

Политика Трамп считает ураган «Дориан» серьезной проблемой для США "Дориан" является одним из мощнейших в истории США ураганов и способен создать серьезные проблеме стране.

Шоу-бизнес Валерия и Пригожин отреагировали на извинения Наргиз Супруг Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» сказал, что считает, что Наргиз проявила мужество, извинившись за свою оговорку.

Происшествия В Самаре ребенок умер после падения плиты со здания Дворца культуры С облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на 10-летнего ребенка обрушилась мраморная плита.

Происшествия В Петербурге эвакуируют людей из ТЦ из-за задымления В МЧС заявили, что в торговом центре «Родео Драйв» в Санкт-Петербурге эвакуируют людей из-за задымления в ресторане.

Происшествия В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.

Общество Беллуччи и Кассель впервые появились вместе после развода Моника Беллуччи и Венсан Кассель развелись в 2013 году после 14 лет брака.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина впервые рассказала о разрыве с королем Малайзии Оксана Воеводина впервые рассказала о разрыве с королем Малайзии Фотомодель только сильнее запутала публику.

Гаджеты Характеристики смартфона Honor 20s раскрыли до анонса В Сети появились сведения о характеристиках перспективного смартфона Honor 20s, анонс которого запланирован на 4 сентября.

Политика СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Политика Дуда пообещал потребовать от Германии репараций за Вторую мировую Польский президент Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время страна потребует с репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

Армия и оружие «Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Экономика Производители дронов вымирают из-за низкого спроса Оказалось, что рынку беспилотников нужно больше времени для созревания. Однако в начале 2010-х это не казалось очевидным.

Автоспорт Квят: Борьба с Red Bull – как вишенка на торте Накануне в гонке Формулы 2 разбился протеже Renault Антуан Юбер, и после финиша Квята спросили о том, с каким настроением он готовился к Гран При.

Здоровье Британию заполонили нелегальные онлайн-аптеки Издание пишет, что нелегальные интернет-аптеки Британии выдают себя за семейные компании, продавая при этом поддельные обезболивающие, лекарства от бессонницы и другие препараты.

Общество Елизавета II подшутила над американскими туристами Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали.

Происшествия Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о гонщике Юбере Гонка 13-го этапа Гран-при "Формулы-1" в Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden французе Антуане Юбере, выступавшем в классе "Формула-2".