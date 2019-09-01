Экономика
ВедомостиШвеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
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с чего всё началось
Правительство Швеции планирует обложить банки новым налогом, чтобы увеличить оборонный бюджет с 2022 года из-за напряженности в регионе Балтийского моря, пишет Bloomberg.Forbesвчера в 11:32
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В МЧС заявили, что в торговом центре «Родео Драйв» в Санкт-Петербурге эвакуируют людей из-за задымления в ресторане.
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«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью со «Страсбуром»
Футболисты "Монако" сыграли вничью со "Страсбуром" в матче четвертого тура чемпионата Франции.
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В Израиле сообщили о выпуске более 100 снарядов по Ливану
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Характеристики смартфона Honor 20s раскрыли до анонса
В Сети появились сведения о характеристиках перспективного смартфона Honor 20s, анонс которого запланирован на 4 сентября.
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СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
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РБК 09:03
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Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
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Дуда пообещал потребовать от Германии репараций за Вторую мировую
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Издание пишет, что нелегальные интернет-аптеки Британии выдают себя за семейные компании, продавая при этом поддельные обезболивающие, лекарства от бессонницы и другие препараты.
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Елизавета II подшутила над американскими туристами
Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали.
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Гонка 13-го этапа Гран-при "Формулы-1" в Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden французе Антуане Юбере, выступавшем в классе "Формула-2".
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Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06