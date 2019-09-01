с чего всё началось

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Общество Ураган «Дориан» усилился до четвертой категории Приближающийся к американскому побережью ураган «Дориан» становится все опаснее: К этому часу, по данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, он усилился до четвертой категории из пяти возможных.

Шоу-бизнес Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.

Шоу-бизнес Валерия и Пригожин приняли извинения Наргиз Наргиз извинилась перед Валерией за свои бестактные слова в ее адрес. А певица и Иосиф Пригожин приняли извинения певицы.

Армия и оружие В Южной Осетии заявили о наращивании Грузией войск на границе Ранее отношения между Грузией и Южной Осетией обострились из-за того, что грузинская сторона установила свой блокпост вблизи осетинского села Уиста.

Политика В России изменились правила призыва в армию С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.

Общество Беллуччи и Кассель впервые появились вместе после развода Моника Беллуччи и Венсан Кассель развелись в 2013 году после 14 лет брака.

Происшествия Ребенок упал с аттракциона в Делегатском парке Москвы Ребенок пострадал при падении с аттракциона в Делегатском парке в центре Москвы, он доставлен в столичную больницу, состояние оценивается как средней степени тяжести.

Происшествия В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.

Общество Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.

Игры Опубликованы свежие скриншоты нового Microsoft Flight Simulator Компания Microsoft выпустила шесть свежих скриншотов из своего будущего Flight Simulator, которые демонстрируют визуальные красоты игры.

Происшествия В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии Обладательница титула «Мисс Москва-2015» стала супругой короля Малайзии Мухаммада V в ноябре 2018 года.

Футбол Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Зарю» в матче чемпионата Украины Футболисты киевского "Динамо" сыграли вничью с луганской "Зарей" в гостевом матче шестого тура чемпионата Украины.

Армия и оружие Военные Израиля нанесли ответный удар по территории Ливана 1 сентября пресс-служба Армии обороны Израиля на странице в соцсети Twitter сообщила, что в сторону израильского населенного пункта была запущена противотанковая ракета с территории Ливана.

Шоу-бизнес Жена Овечкина призналась, что материнство «перевернуло» ее жизнь В недавнем интервью младшая дочь покойной Веры Глаголевой призналась, что материнство «перевернуло» всю ее жизнь.

Происшествия В Петербурге эвакуируют людей из ТЦ из-за задымления В МЧС заявили, что в торговом центре «Родео Драйв» в Санкт-Петербурге эвакуируют людей из-за задымления в ресторане.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Политика Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Путешествия Елизавета II подшутила над американскими туристами Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Автоспорт Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Музыка Питер отличился рекордным исполнением гимна Оркестр в 8 тысяч музыкальных инструментов и хор в 41 тысячу голосов со всей России дружно исполнили российский гимн.