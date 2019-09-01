с чего всё началось

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Политика Порошенко нашел себе занятие в Раде Еще один член «Европейской Солидарности» и бывшая вице-спикер Рады Ирина Геращенко стала членом комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Политика Путин наградил Сторчака и Булаева орденами Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя министра финансов Сергея Сторчака и зампредседателя ЦИК Николая Булаева государственными орденами.

Политика Польша, Украина и США заключили соглашение по газу Представители США, Украины и Польши заключили соглашение о безопасности поставок газа.

Политика В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии В эфире польского телевидения Блащак заявил, что Россия приняла решение, из-за которого Польша не получила послевоенных репараций от Германии.

Экономика Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Политика Канберра рассмотрит обращение Реша по делу о МН17, если оно поступит Канберра рассмотрит обращение немецкого детектива Йозефа Реша с доказательствами о крушении МН17, если оно поступит, заявил в интервью РИА Новости посол Австралии в РФ Грейм Михан.

Армия и оружие Уволен главный военный прокурор Украины Матиос Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».

Армия и оружие В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.

Армия и оружие Израиль выпустил ракеты по Ливану в ответ на атаку Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по Ливану в ответ на запуск им противотанковых ракет по израильской территории.

Происшествия В Ленобласти грузовой поезд сошел с рельсов Установлено, что с рельсов сошел тепловоз и два пустых полувагона. Восстановительные поезда пришли к Высоцку из Выборга и Петербурга.

Общество Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Происшествия В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".

ЖКХ В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.

Происшествия Российский зэк рассказал о наказании от тюремщиков за зашитый рот Осужденный исправительной колонии №8 (ИК-8) в Новосибирске зашил себе рот в знак протеста, однако сотрудники исправительного учреждения разорвали нитки и не вызвали скорую.

Политика Лидер московских единороссов подал иск к Навальному Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский направил в Симоновский суд иск к Алексею Навальному, основанному им Фонду борьбы с коррупцией и муниципальному депутату Константину Янкаускасу.

Общество В ОНК сообщили об идее Магомедова построить спортзал в «Лефортово» Ответственный секретарь добавил, что идею Магомедова вложиться в спортзал готовы поддержать десятки других именитых заключенных.

Армия и оружие После удара США в Идлибе есть многочисленные разрушения и жертвы После удара военно-воздушных сил США по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб есть многочисленные жертвы и разрушения.

Авто В России начали продавать новый пикап JAC T6 Сегодня, 1 сентября, китайская марка JAC начинает продажи в России нового среднеразмерного пикапа JAC T6.

Происшествия Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.