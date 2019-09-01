с чего всё началось

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Футбол Джикия – о конфликте с Оздоевым: «После матча решили разобраться» Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) рассказал, что произошло между ним и Магомедом Оздоевым.

Общество Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Политика На востоке Германии начались выборы в региональные парламенты Парламентские выборы в двух федеральных землях Германии - Бранденбурге и Саксонии - проходят в воскресенье.

Общество Гороскоп 2019. Три знака зодиака, которым повезет этой осенью Близнецы Первый месяц осени, говорит гороскоп 2019, подарит Близнецам прекрасную возможность для личностного развития.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

Хоккей «Авангард» переиграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия "Авангард" и ЦСКА открыли новый сезон КХЛ, разыграв Кубок Открытия 2019 года.

Армия и оружие Противотанковый «Фагот» признан одним из самых опасных орудий Противотанковый комплекс «Фагот» благодаря простоте и эффективности стал одним из самых распространенных ПТРК в мире.

Политика Украинцы просят Зеленского снизить цены на бензин Электронная петиция о необходимости снизить на Украине цены на бензин зарегистрирована на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Происшествия Ребенок упал с аттракциона в Делегатском парке Москвы Ребенок пострадал при падении с аттракциона в Делегатском парке в центре Москвы, он доставлен в столичную больницу, состояние оценивается как средней степени тяжести.

Происшествия В Беслане почтят память жертв теракта На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.

Политика Зеленский попросил Пенса передать слова признательности Трампу В Варшаве во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравление с победой на выборах.

Политика Дуда пообещал потребовать от Германии репараций за Вторую мировую Польский президент Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время страна потребует с репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

Наука Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.

Общество SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс По словам специалистов, в Москве разработчики на языке программирования C# могут претендовать на зарплаты до 250 тыс. руб. в месяц.

Происшествия В Кении после наводнений пропала группа туристов и гид Отмечается, что без вести пропавшими считаются шесть человек. Уточняется, что в парке нашли тело одного погибшего туриста.

Общество Эрнст высказался о возвращении Друзя на Первый канал Генеральный директор Первого канала назвал единственное необходимое условие, чтобы Друзь вернулся к своей прежней деятельности.

Здоровье Названы ранние симптомы диабета Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.

Наука Ученые передали квантовую информацию через 50 км оптоволокна Физики успешно передали квантовую запутанность между веществом и светом на расстояние 50 км с помощью оптоволоконного кабеля.

Армия и оружие Индийские военные испытали истребитель МиГ-35 Военные лётчики из Индии в ходе авиакосмического салона МАКС-2019 в Жуковском испытали истребитель МиГ-35.

Происшествия Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.

Энергетика Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти Государственный концерн "Белнефтехим" после согласования сторонами величины тарифа отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года", поэтому достигнута договоренность "на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год".