с чего всё началось

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Экономика Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100% В РАТЭК же указали на то, что техника и электроника требуют как особой системы утилизации, так и специальной системы сбора: товары содержат драгоценные металлы, фракции и т.д. При повышении норматива до 100% бизнес предпочтет устраниться от утилизации, заявили в ассоциации.

Общество Во Владивостоке пришвартовался круизный лайнер для гостей ВЭФ Во Владивосток прибыл круизный лайнер Costa Venezia, на котором поселят участников пятого Восточного экономического форума.

Политика Президент Молдавии прибыл в Москву с рабочим визитом Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Москву с однодневным рабочим визитом.

Политика Брат Асада арестован после требования Путина Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.

Происшествия NYT: техасского стрелка уволили за несколько часов до преступления Американец Сет Этор, застреливший нескольких человек в районе американского города Одесса на западе штата Техас, был уволен с работы в день трагедии.

Технологии Игра Harry Potter: Wizards Unite заставит геймеров заняться фитнесом В мобильной игре «Гарри Поттер: Wizards Unite», созданной на основе технологий дополненной реальности, появится функция отслеживания жизненной активности игроков без запуска приложения.

Общество Разрушительный ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов. Об этом сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами.

Политика Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США.

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

Политика В Черногории осудили отказ приглашения России в Варшаву Президент Черногории Мило Джуканович выразил сожаление в связи с тем, что Россия и Сербия не были приглашены в Польшу на мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Музыка Хор в Петербурге попал в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение гимна РФ Уникальный состав оркестра вошел в Книгу рекордов Гиннеса в категории «Самый большой оркестр», превзойдя рекорд, установленный в 2016 году в Германии.

Политика Зеленский назвал «Северный поток -2» угрозой для всей Европы Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект "Северный поток - 2" несет опасность для всей Европы, сообщается на официальном сайте главы государства.

Единоборства Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.

Политика Президент Казахстана: людям нужно дать возможность протестовать Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам со своим первым посланием.

Экономика ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.

Политика СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.

Происшествия В Пулково задерживают рейсы в Сочи и Анталью В Пулково произошли задержки рейсов авиакомпании «Россия». Пассажиры ждут посадки уже более 8 часов.

Футбол «Рома» хочет арендовать Мхитаряна Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может отправиться в аренду в «Рому».

Хоккей «Авангард» переиграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия "Авангард" и ЦСКА открыли новый сезон КХЛ, разыграв Кубок Открытия 2019 года.

Общество Зиявудин Магомедов предложил построить в «Лефортово» спортзал Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии на отсутствие спортзала в СИЗО "Лефортово" и предложил вложить средства в его открытие.

Экономика Россиян предупредили о подорожании авиабилетов Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».

Происшествия На Южном Урале подожгли музей-заповедник Аркаим В ночь на 1 сентября в Челябинской области произошел пожар в музее-заповеднике Аркаим.

Политика Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад — после того как Эстонию покинули российские войска, "последние вагоны с техникой оккупационных войск", в 1994 году.

Теннис Медведев признался, что вел себя как идиот После выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США россиянин Даниил Медведев рассказал журналистам, что недоволен тем, как вел себя в предыдущем матче.