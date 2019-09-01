Экономика
ВедомостиШвеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
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с чего всё началось
Правительство Швеции планирует обложить банки новым налогом, чтобы увеличить оборонный бюджет с 2022 года из-за напряженности в регионе Балтийского моря, пишет Bloomberg.Forbesвчера в 11:32
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Коммерсантъ 04:37
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В США умер известный социолог Иммануил Валлерстайн
В субботу утром, 31 августа, после продолжительной болезни в Нью-Йорке скончался Иммануил Валлерстайн, американский социолог и неомарксист, автор теории мир-системного анализа.
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Для пикапа Ram 1500 доступна версия Night Edition
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В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
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Гончаренко назвал справедливой победу ЦСКА в Туле
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Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам
Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
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Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании
Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.
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Поветкин победил Фьюри по очкам
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