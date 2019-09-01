с чего всё началось

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Кино Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.

Футбол Игрок «Хетафе» арестован за нападение на полицию Защитник «Хетафе» Матиас Оливера был арестован в субботу после драки возле гостиничного комплекса в провинции Альбасете.

Музыка В Петербурге поставили мировой рекорд при исполнении гимна России Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что в ходе акции «День гимна» был поставлен новый мировой рекорд в категории «Самый большой оркестр».

Хоккей «Авангард» победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ Поскольку в предыдущем сезоне оба трофея выиграл ЦСКА, в матче открытия он сыграет с финалистом Кубка Гагарина.

Футбол Как «Спартак» проиграл «Зениту» «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ потерпел поражение в домашнем матче от «Зенита».

Игры Скандал вокруг Starbound. Разработчики обманули добровольцев проекта? Студия Chucklefish ответила на обвинения в обмане при использовании труда добровольцев, создававших контент для видеоигры Starbound.

Происшествия В Самаре ребенка убило упавшей с Дворца культуры плитой В Кировском районе Самары мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика.

Шоу-бизнес Футболист Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах На видео, снятом на кухне, футболист предлагает годовалой дочери Милане печенье, в то время как на заднем плане его жена Анастасия Костенко готовит завтрак.

Политика Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад.

Общество Медведев проведет совещание по строительству школ и детских садов Премьер Дмитрий Медведев проведет в подмосковном Красногорске совещание по строительству школ и детских садов в рамках реализации национальных проектов.

Происшествия CBS: пятилетний мальчик из России умер в американской больнице Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер. Точная причина смерти пока не установлена, отмечает CBS.

Кино Джуд Лоу не ответил на вопросы о боге и Достоевском Джуда Лоу озадачил вопрос от журналиста о боге и писателе Достоевском.

Происшествия В Беслане почтят память жертв теракта На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.

Интернет Как операторы в США борются с робозвонками Как операторы в США борются с робозвонками Эпидемия телефонного спама посредством роботизированного обзвона абонентов (робозвонки) заставляет принимать все более активные меры как самих телефонных операторов, так и федеральные власти.

Общество В США умер известный социолог Иммануил Валлерстайн В субботу утром, 31 августа, после продолжительной болезни в Нью-Йорке скончался Иммануил Валлерстайн, американский социолог и неомарксист, автор теории мир-системного анализа.

Общество Молодая жена Венсана Касселя испугалась Моники Беллуччи Как заметили фанаты актера, с тех пор, как он обвенчался со своей новой женой — 22-летней Тиной Кунаки, свадьба с которой состоялась в августе 2018 года, Венсан и сам стал выглядеть моложе.

Авто Для пикапа Ram 1500 доступна версия Night Edition Пикап Ram 1500 получил новую версию под названием Night Edition.

Политика В России изменились правила призыва в армию С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.

Футбол Гончаренко назвал справедливой победу ЦСКА в Туле Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 8-го тура с тульским «Арсеналом» (2:1) назвал победу закономерной.

Общество Гороскоп 2019. Три знака зодиака, которым повезет этой осенью Близнецы Первый месяц осени, говорит гороскоп 2019, подарит Близнецам прекрасную возможность для личностного развития.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

Политика Дуда пообещал потребовать от Германии репараций за Вторую мировую Польский президент Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время страна потребует с репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

Армия и оружие Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.

Происшествия Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.