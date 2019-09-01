Экономика

ВедомостиВедомостиШвеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
Читать в источнике
Комментировать101
с чего всё началось
Правительство Швеции планирует обложить банки новым налогом, чтобы увеличить оборонный бюджет с 2022 года из-за напряженности в регионе Балтийского моря, пишет
 Bloomberg.
Forbesвчера в 11:32

Подробнее о событии

«Русская угроза в Балтике» дала Швеции повод обложить банки новым налогом

Царьград00:55

Политолог оценил возможное введение в Швеции налога из-за России

RT на русском11:55

СМИ сообщили о планах Швеции ввести налог для банков из-за России

РИА Новости08:30

Швеция решила обложить банки новым налогом из-за военной угрозы от России

РБК07:31

В Швеции обложат банки новым налогом из-за «военной угрозы» от России

Газета.Ru14:59

В Швеции задумали обложить банки налогом для «защиты» от России

Известия00:15

Швеция может ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с Россией

Forbesвчера в 11:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:28, Вашингтон
Наука

Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет

Популярная механика 05:19
Автоспорт

Квят подвёл итоги Гран-при Бельгии

RT на русском 16:49
Армия и оружие

США нашли причину для ядерной войны

Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.
Lenta.ru 17:07
Технологии

Самый большой электрокар в мире: самосвал, который заряжает себя сам

Официально чудесный самосвал называется Elektro Dumper, но для краткости его производитель, Kuhn Group, окрестил его eDumper.
Авторамблер 08:34
Политика

Цхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе

РБК 13:37
Происшествия

Телефон убил 10-летнюю девочку в Мордовии

1 сентября 10-летняя девочка погибла в Мордовии.
7 новостей 15:25
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Экономика

В России появится программа развития водородной энергетики

«Решено разработать программу развития водородной энергетики России», – добавил чиновник.
Ведомости 17:18
Музыка

В Петербурге установили рекорд по числу исполнителей гимна России

В Санкт-Петербурге установили рекорд Гиннеса по количеству музыкантов, исполнивших гимн России.
РБК 17:17
Единоборства

Поветкин победил Фьюри по очкам

Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
Пятый канал вчера в 18:01
Экономика

Россияне стали покупать в интернете чаще, но на меньшие суммы

Интернет-магазин Wildberries за полгода обработал 65 млн заказов, уточняет его представитель.
Ведомости 17:24
Происшествия

Скончался избитый брянским полицейским подросток

Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Политика

На востоке Германии начались выборы в региональные парламенты

Парламентские выборы в двух федеральных землях Германии - Бранденбурге и Саксонии - проходят в воскресенье.
ТАСС 02:05
Армия и оружие

Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам

Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
Газета.Ru 06:32
Космос

На иранском космодроме взорвалась ракета

Московский Комсомолец 29 августа в 19:37
Игры

Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine

Игромания.ру 08:04
Происшествия

В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына

Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru вчера в 04:58
Происшествия

В Самаре ребенка убило упавшей с Дворца культуры плитой

В Кировском районе Самары мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика.
Известия 14:50
Происшествия

В Москве задержан водитель Porsche Cayenne, который сбил ребенка

ТАСС 16:52
Футбол

Соперник «Краснодара» по ЛЕ сыграл вничью с «Фенербахче»

«Фенербахче» и «Трабзонспор» не смогли выявить победителя в третьем туре чемпионата Турции.
Матч ТВ 16:46
Общество

Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года

1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК вчера в 02:04
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с будущей новой мачехой

Игорь Вдовин вышел в свет со своей новой возлюбленной — 33-летней Еленой Николаевой, ведущей передачи «Утро России».
7Дней.ру 13:00
Армия и оружие

Противотанковый «Фагот» признан одним из самых опасных орудий

Противотанковый комплекс «Фагот» благодаря простоте и эффективности стал одним из самых распространенных ПТРК в мире.
Политическая Экспертиза 11:35
Политика

СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России

Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Политика

Польша обвинила Россию в отсутствии интереса к «исторической правде»

По словам дипломата, на торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала войны, приглашены представители Евросоюза, НАТО, «Восточного партнерства», и Россия не входит ни в один из этих форматов.
Телеканал 360° 01:59
Общество

Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию

РИА Новости 08:45
Футбол

Как «Спартак» проиграл «Зениту»

«Спартак» в матче восьмого тура РПЛ потерпел поражение в домашнем матче от «Зенита».
RT на русском 16:07
Армия и оружие

Разведчик Ботян раскрыл, каким образом узнавал данные в Польше во время ВОВ

Герой России и легендарный разведчик Алексей Ботян рассказал, что узнавать необходимые данные для разгрома германских военных поездов в Польше во время Великой Отечественной войны ему помогло знание иностранных языков и Польши.
Невские Новости 04:43
Политика

Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США

Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США.
Газета.Ru 11:18
Шоу-бизнес

Чернышев впервые вышел на лед после слухов об онкологии у Заворотнюк

Телепрограмма 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное