с чего всё началось

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Армия и оружие США нашли причину для ядерной войны Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.

Технологии Самый большой электрокар в мире: самосвал, который заряжает себя сам Официально чудесный самосвал называется Elektro Dumper, но для краткости его производитель, Kuhn Group, окрестил его eDumper.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Единоборства Поветкин победил Фьюри по очкам Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.

Происшествия Скончался избитый брянским полицейским подросток Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.

Политика На востоке Германии начались выборы в региональные парламенты Парламентские выборы в двух федеральных землях Германии - Бранденбурге и Саксонии - проходят в воскресенье.

Армия и оружие Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.

Происшествия В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.

Происшествия В Самаре ребенка убило упавшей с Дворца культуры плитой В Кировском районе Самары мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика.

Общество Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года 1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с будущей новой мачехой Игорь Вдовин вышел в свет со своей новой возлюбленной — 33-летней Еленой Николаевой, ведущей передачи «Утро России».

Армия и оружие Противотанковый «Фагот» признан одним из самых опасных орудий Противотанковый комплекс «Фагот» благодаря простоте и эффективности стал одним из самых распространенных ПТРК в мире.

Политика СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.

Политика Польша обвинила Россию в отсутствии интереса к «исторической правде» По словам дипломата, на торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала войны, приглашены представители Евросоюза, НАТО, «Восточного партнерства», и Россия не входит ни в один из этих форматов.

Футбол Как «Спартак» проиграл «Зениту» «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ потерпел поражение в домашнем матче от «Зенита».

Армия и оружие Разведчик Ботян раскрыл, каким образом узнавал данные в Польше во время ВОВ Герой России и легендарный разведчик Алексей Ботян рассказал, что узнавать необходимые данные для разгрома германских военных поездов в Польше во время Великой Отечественной войны ему помогло знание иностранных языков и Польши.