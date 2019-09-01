с чего всё началось

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Кино «Джокеру» аплодировали в Венеции восемь минут Как сообщает Deadline, после состоявшейся на смотре премьеры фильма о появлении одного из самых известных суперзлодеев вселенной DC зал аплодировал восемь минут.

Авто Toyota представила современную версию Camry SL Hybrid Восьмое поколение немного отличается. Японский производитель шокировал многих, когда представил современную версию Camry.

Единоборства Тренер Порье: Дастин финиширует Хабиба в четвёртом раунде Думаю, что Порье финиширует Хабиба в четвёртом раунде. Мы хотим измотать Нурмагомедова.

Происшествия Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

Хоккей «Авангард» переиграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия "Авангард" и ЦСКА открыли новый сезон КХЛ, разыграв Кубок Открытия 2019 года.

Общество Президентское кадетское училище открыли в Кемерово Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков во вступительной речи отметил, что с 2009 года в России было открыто восемь президентских кадетских училищ.

Политика Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы Ранее сообщалось, что "Северный поток-2" построен на три четверти Президент Украины Владимир Зеленский заявил "об угрозе Европе" из-за "Северного потока-2", сообщает 24tv.ua.

Экономика «Голландская болезнь» не для всех Именно качественное госуправление и институты позволили Норвегии избежать «голландской болезни», отмечают ученые.

Здоровье Роспотребнадзор дал советы родителям о вакцинации детей от гриппа Эксперты Роспотребнадзора рассказали родителям, когда лучше всего делать прививки от гриппа детям.

Авто Новый пикап JAC T6 поступил в продажу в России Сегодня, 1 сентября, китайская марка JAC начинает продажи в России нового среднеразмерного пикапа JAC T6.

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Финансы Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику.

Интернет Аналитики: рыночная доля Windows 10 наконец-то превысила отметку в 50% За месяц рыночная доля Windows 10 увеличилась на 2% и впервые в истории преодолела отметку в 50%: по данным августовского отчета доля составила 50,99%.

Происшествия В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.

Общество Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года 1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.

Футбол «Дженоа» объявил о переходе Хильемарка в «Динамо» Итальянский «Дженоа» объявил о переходе шведского полузащитника Оскара Хильемарка в московское «Динамо».

Политика Володин назвал недопустимым заявление Польши о Второй мировой войне Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявление польских властей о «незаинтересованности» Москвы в исторической правде.

Общество Почти 600 тысяч человек посетили авиасалон МАКС-2019 Около 600 тыс. человек посетили авиасалон МАКС-2019, который проходил в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Политика Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.

Наука Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.

Политика Россия опередила Китай и США в покупке «Мотор Сич» Как сообщает портал Ukraina.ru со ссылкой на политолога Ростислава Ищенко, Россия уже давно опередила США и Китай.