с чего всё началось

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Общество В Южной Каролине объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан» На всем побережье штата Южная Каролина из-за приближения урагана "Дориан" объявлена эвакуация, заявил губернатор Генри Макмастер.

Экономика ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние» ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.

Политика Минобороны может самостоятельно достроить космодром Восточный В конце марта глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что первая очередь Восточного фактически достроена.

Происшествия Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки Мужчину, который устроил стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, уволили за несколько часов до трагедии, сообщает газета New York Times.

Наука Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.

Армия и оружие В Кронштадтском морском кадетском корпусе состоялся День знаний В честь Дня знаний и начала нового учебного года на плацу Кронштадтского морского кадетского военного корпуса провели торжественное построение и митинг.

Кино Фильм Тарантино собрал в российском прокате миллиард рублей Ни один другой фильм режиссёра, выходивший в российский прокат, не приближался к этому показателю.

Экономика Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов Стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.

Экономика ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.

Космос Робот «Федор» поздравил школьников с Днем знаний Робот "Федор" (Skybot F-850) поздравил школьников с Днем знаний, который отмечают 1 сентября.

Общество Продолжительность жизни россиян пообещали увеличить до 80 лет Россиянам пообещали увеличить продолжительность жизни на семь лет: с 73 лет до 80. Об этом сообщает Телеканал «360».

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Космос Охотник за НЛО нашел следы инопланетян в Антарктиде Исследователь внеземных цивилизаций из Нижнего Тагила заявил, что в Антарктиде он нашел огромный корабль инопланетян.

Происшествия В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети.

Финансы Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.

Интернет В Windows 10 появилась функция переустановки ОС из облака Пользователи Windows 10 теперь могут переустановить операционную систему из облака. Об этом 1 сентября сообщил портал Engadget.

Происшествия Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.

Экономика ЦБ предложил передать правительству полномочия в сфере техосмотра "Для недопущения дестабилизации рынка технического осмотра и рынка ОСАГО потребуется передать функции РСА в сфере технического осмотра правительству РФ", - отметили в ЦБ.

Общество Перечислены изменения в жизни россиян с сентября Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Политика СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.