с чего всё началось

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Футбол Бэйл догнал Роналдо в списке лучших бомбардиров-легионеров «Реала» Нападающий мадридского клуба Гарет Бэйл оформил дубль в прошедшей игре. Для валлийца эти мячи стали 103-м и 104-м в составе «Реала».

Экономика ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.

Политика Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.

Экономика Россиян предупредили о подорожании авиабилетов Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

Авто Новая Lada 4x4 получит французскую платформу Что касается самой платформы, то в случае с «Нивой» речь идет о слегка модернизированной версии шасси CMFB-LS с новым передним подрамником и моторным щитом.

Экономика ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру ЦБ предлагает забрать у Российского союза автостраховщиков (РСА) функции куратора техосмотра автомобилей и передать правительству, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Происшествия МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.

Происшествия В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.

Гаджеты Демонстрация возможностей камеры Redmi Note 8 Pro Снимки подтверждают, что как минимум при хорошем освещении Redmi Note 8 Pro выходит вперед за счет 64-мегапиксельного датчика изображения, который позволяет передать на фотографиях больше деталей.

Экономика Будущее российской экономики предскажут по-новому Прогноз относительно развития экономики России будет составляться по новой методике, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Составлен рейтинг регионов по доступности электричества Агентство «РИА Новости» составило рейтинг регионов России с самой доступной электроэнергией.

Единоборства Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.

Политика СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.

Общество В Сети появились видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter обсуждают бушующий ураган «Дориан» и публикуют видео стихии в социальных сетях.

Политика Брат Асада арестован после требования Путина Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.

Транспорт Названы основные причины опозданий на самолет Каждый десятый российский путешественник хотя бы раз в жизни опаздывал на самолет, основная масса из них просыпают время вылета.

Авто В России уникальный суперкар Bugatti продали за 234 миллиона рублей В объявлении цена на Bugatti EB 110 SS 1993 года выпуска указана в 234 млн рублей.

Кино Джуд Лоу прокомментировал известную фразу Достоевского о Боге Британского актёра театра и кино Джуда Лоу удивил вопрос о Фёдоре Достоевском и Боге.

Футбол «Шахтер» может подписать Коноплянку Евгений Коноплянка перешел в «Шальке» в 2017 году из «Севильи» за 12,5 миллиона евро.

Экономика ГЧП по производству «Ессентуков» может быть разорвано ГЧП по производству «Ессентуков» может быть разорвано Планы по созданию государственно-частного партнерства (ГЧП), которое должно консолидировать всю добычу и разлив воды «Ессентуки», оказались под угрозой.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.

Политика Минобороны может достроить космодром Восточный Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный.

Общество Зиявудин Магомедов предложил построить в «Лефортово» спортзал Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии на отсутствие спортзала в СИЗО "Лефортово" и предложил вложить средства в его открытие.

Экономика Число просроченных кредитов у россиян достигло 14 млн С начала года количество кредитов россиян, с просроченной задолженностью, превышающей 90 дней, вырос на 12%.