с чего всё началось

Швеция хочет ввести новый налог из-за России. Как сообщает Bloomberg, правительство страны намерено ввести новый налог для банков — это позволит увеличить оборонный бюджет на фоне наращивания Россией военного присутствия в Балтийском море и осложнения отношений между Стокгольмом и Москвой.

Футбол «ПСЖ» арендовал вратаря Серхио Рико «ПСЖ» объявил о переходе в команду вратаря Серхио Рико.

Политика МИД Польши заявил о несоответствии России «исторической правде» Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил, почему Россию не пригласили на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

Происшествия AFP: при обрушении здания в Мали погибли 12 человек По меньшей мере 12 человек погибли в воскресенье в результате обрушения трехэтажного здания в малийской столице Бамако.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Происшествия В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети.

Авто Названы самые популярные кроссоверы в мире Самым популярным кроссовером в мире по итогам продаж в первом полугодии 2019 года стала Toyota RAV4 - за шесть месяцев было продано 441,6 тысяч новых автомобилей этой модели, сообщает "Автостат" со ссылкой на данные портала focus2move.

Происшествия Скончался избитый брянским полицейским подросток Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.

Автоспорт Квят стал седьмым на Гран-при Бельгии «Формулы-1» Российский гонщик Даниил Квят из команды Toro Rosso занял седьмое место на Гран-при Бельгии «Формулы-1».

Хоккей «Авангард» обыграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия «Авангард» стал победителем первого матча нового сезона КХЛ, обыграв ЦСКА в Кубке Открытия.

Музыка Кристина Агилера станцевала в одном из клубов столицы Певица Кристина Агилера 31 августа выступила на закрытом корпоративе в Москве.

Политика Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.

Политика Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный» Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного».

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Происшествия Устроивший стрельбу в Техасе не связан с террористами Представитель ФБР Кристофер Комбс заявил, что устроивший стрельбу в американском штате Техас не был связан с террористическими организациями.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.

Общество Школа в Беслане может получить статус памятника федерального значения Захваченная террористами в 2004 году школа в Беслане может получить статус памятника федерального значения, сообщила представитель комитета «Матери Беслана» Анетта Гадиева.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

Футбол Тренер «Спартака» нашел причину домашнего поражения от «Зенита» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что на игре его команды в проигранном матче с «Зенитом» (0:1) сказался плотный график.

Футбол «Витесс» Слуцкого обыграл «АЗ» и вышел в лидеры чемпионата Нидерландов Арнемский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "АЗ Алкмар" в матче пятого тура чемпионата Нидерландов.

Армия и оружие США нашли причину для ядерной войны Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.

Общество Минтруд назвал число работающих пенсионеров В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.

Экономика Банк «Нейва» изменил категорию покупок для повышенного кешбэка Банк "Нейва" в сентябре начисляет кешбэк в размере 1,5% (Visa Classic) или 3% (Visa Gold) при совершении клиентами покупок по кредитным и дебетовым картам в категории "одежда и обувь" вместо категории "книжные магазины и канцелярские товары".