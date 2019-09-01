с чего всё началось

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Политика Правила призыва в армию изменились в России С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.

Футбол Арсенал — Тоттенхэм 2:2 «Арсенал» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в матче чемпионата Англии. Дерби Северного Лондона завершилось вничью со счётом 2:2.

Политика Сурков отправится на встречу советников лидеров «нормандской четверки» Помощник президента России Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав стран, состоящих в «нормандской четверке».

Наука Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тыс. единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.

Хоккей «Авангард» переиграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия "Авангард" и ЦСКА открыли новый сезон КХЛ, разыграв Кубок Открытия 2019 года.

Здоровье Медики дали советы пенсионерам по сохранению здоровья зубов Уникальный случай появления зуба в столь почтенном возрасте даже был занесен в 2017 году в Книгу рекордов Гиннесса — и является прекрасным доказательством того, что "свои" зубы можно сохранить даже до глубокой старости.

Происшествия Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

Экономика Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Шоу-бизнес Певица Наргиз извинилась перед Валерией за «бестактную оговорку» Певица Наргиз Закирова опубликовала новый пост на своей странице в социальной сети Instagram, в котором попросила прощения у своей коллеги Валерии за «бестактную оговорку».

Происшествия В Беслане почтят память жертв теракта На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.

Кино Кэмерон планирует сделать трилогией шестую часть франшизы «Терминатор» Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон сообщил о планах превратить шестую часть франшизы "Терминатор" в трилогию.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Финансы Рубль в сентябре: есть ли основание для паники Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Первые дни сентября оповещают нас о том, что "самый страшный" месяц в году для рубля - август - завершился.

Происшествия Скончался избитый брянским полицейским подросток Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Армия и оружие Противотанковый «Фагот» признан одним из самых опасных орудий Противотанковый комплекс «Фагот» благодаря простоте и эффективности стал одним из самых распространенных ПТРК в мире.

Политика Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Происшествия Самолет Air Canada совершил экстренную посадку в Японии Самолет канадской авиакомпании Air Canada совершил в воскресенье экстренную посадку в японском столичном аэропорту Нарита.

Футбол Матвеев: «Победили с довольно качественным футболом» Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвёл итоги матча с «Уралом» (4:2) в эфире канала «Матч Премьер».

Единоборства Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Наука Ученые передали квантовую информацию через 50 км оптоволокна Физики успешно передали квантовую запутанность между веществом и светом на расстояние 50 км с помощью оптоволоконного кабеля.

Происшествия В подмосковном Красногорске катер сбил купавшегося мужчину В Красногорске Московской области катер сбил мужчину, который купался поздно вечером в Павшинской пойме.