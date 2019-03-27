Швеция и Норвегия сыграли вничью, у Классона гол и передачаСоветский спорт 18:03

У хозяев поля голами отметились Берн Йонсен (41-я минута), Джошуа Кинг (59) и Ола Камара (90+7), а у гостей отличились Виктор Классон (70) и Робин Куайсон (90+1) и еще один мяч на свой счет записал норвежец Ховард Нордтвейт (86), забивший в свои ворота.

Швеция и Норвегия сыграли вничью, у Классона гол и передача

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