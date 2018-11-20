Футбол

Сборная России проиграла Швеции в матче Лиги наций
РИА Новости
16:34

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, сегодня
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Сборная России по футболу проиграла команде Швеции и не сумела выйти в высший дивизион (лигу) А нового турнира УЕФА - Лиги наций.
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