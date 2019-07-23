Новое соглашение хавбека рассчитано до 2023 года, в то время как прежнее истекало летом 2021-го. 26-летний Швец выступает за «Ахмат» с 2017 года.

Швец продлил контракт с «Ахматом» до 2023 года

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