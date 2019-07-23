Футбол
Швец продлил контракт с «Ахматом» до 2023 годаSport24.ru 13:51
Новое соглашение хавбека рассчитано до 2023 года, в то время как прежнее истекало летом 2021-го. 26-летний Швец выступает за «Ахмат» с 2017 года.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:37, Вашингтон
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Опубликовано видео смертельного боя боксера Дадашева с пуэрториканцем
В сети появилось видео, на котором тренер Максима Дадашева уговаривает того остановить бой.
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Экономика
Исландию назвали самой дорогой страной Европы для туристов
В Исландии средняя зарплата составляет 4 450 евро в месяц. В 2018 году страну посетили 2,3 миллиона иностранных туристов.
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Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
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Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
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Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМ
Россия очень уверенно обыграла Молдавию в отборе к чемпионату мира по пляжному футболу и пробилась в восьмерку сильнейших.
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МИД представил Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
«Перспективная стратегическая задача, обозначенная в документе, — создание в регионе Персидского залива целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества с вовлечением на равноправной основе всех государств региона», — указали в министерстве.
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Футбол
Люксембургский «Дюделанж» обыграл «Шкендию» в Лиге Европы
Македонская Шкендия дома уступила люксембургскому Дюделанжу 1:2. Ответные встречи пройдут 30 июля.
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Общество
Госдума приняла закон об упрощенном получении автомобильных номеров
МВД предложило не облагать госпошлиной выдачу автомобильных номеров из-за перехода этих функций к частным компаниям.
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Музыка
«Богемская рапсодия» побила рекорд просмотров старых хитов на YouTube
"Богемская рапсодия", созданная Queen в 1975 году, стала самой старой композицией, количество просмотров которой на YouTube превысило один миллиард, сообщает France Info.
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Трамп: США могут стереть Афганистан с лица земли за неделю
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Вашингтоне заявил, что американцы могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней.
Обновлено вчера в 13:59
Политика
МИД: чартеры в Египет могут запустить в ближайшее время
Еще одно заявление относительно запуска чартерного сообщения между Россией и Египтом прозвучало во вторник, 23 июля: по словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, этот вопрос может быть решен в ближайшее время.
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Кино
Стало известно, какие фильмы покажут на кинофестивале в Торонто
Обновлено в 11:53
Политика
СМИ сообщили о вызове мэра Киева Кличко на допрос по делу о махинациях
Мэр Киева Виталий Кличко получил повестку и должен прийти на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 14:26
Происшествия
Кортеж Путина попытались заминировать
В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу
Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
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В России могут сократить количество платежных терминалов
В связи с новыми требованиями к контрольно-кассовой технике по стране может резко уменьшиться количество платежных терминалов, передает РБК.
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Культура
Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ
Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.
Обновлено в 06:50
Игры
Из Steam удалили Cyberpunk 2069
В июне в Steam появилась страница игры Cyberpunk 2069.
Обновлено в 12:59
Политика
Тимошенко вырывается вперед: стали известны предварительные данные голосования по Киеву
Лидером гонки остается президентская партия «Слуга народа». Согласно статистическим данным, за нее проголосовали 37,2 процента избирателей.
Обновлено 21 июля в 05:20
Кино
Фильм «Лунный свет» назван лучшим в уходящем десятилетии
Издание IndieWire опубликовало топ-100 главных фильмов уходящего десятилетия.
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Кино
Умер американский актер из бондианы Хедисон
На большом экране зрители впервые увидели Хедисона два года спустя в фильме «Под нами враг», где он исполнил достаточно заметную роль лейтенанта.
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Политика
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Секретные тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) и украинских добровольческих батальонов функционировали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе и даже в других городах Украины, в том числе в Харькове, Краматорске и Красноармейске.
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Футбол
Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»
Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.
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Политика
Путин поручил учитывать мнение местных жителей по полигону в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил архангельским и московским властям учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве мусорного полигона в районе станции Шиес на востоке региона.
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Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
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Челси Клинтон стала мамой в третий раз
В семье Клинтонов произошло счастливое событие - дочь бывшего президента США стала мамой в третий раз.
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Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
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Происшествия
Вертолет потерпел крушение в Адыгее
Вертолет потерпел крушение в Адыгее. ЧП произошло около 11:00 в районе ауала Панахес.
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