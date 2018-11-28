Футбол

Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год
Чемпионат
13:19

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр». Новое соглашение 34-летнего немецкого футболиста с североамериканским клубом рассчитано на один год.
Чемпионат13:19

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Швайнштайгер продлил контракт с клубом MLS «Чикаго Файр»

RT на русском13:52

Швайнштайгер проведет еще один сезон в МЛС

Sport24.ru13:20

Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год

Чемпионат13:19

Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр»

Soccer.ru13:16

Швайнштайгер продлили контракт с «Чикаго файр»

Спорт день за днем13:47

Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год

Sports.ru13:31
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" обыграл турецкий "Галатасарай" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:11
Футбол

Игорь Черевченко назвал веселым матч «Арсенала» против «Оренбурга»

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко прокомментировал победу своей команды в первом матче четвертьфинала Кубка России над "Оренбургом".
Обновлено в 14:34
Футбол

Кононов попросил журналистов перестать обсуждать тему Глушакова

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов обратился к журналистам с просьбой прекратить обсуждать тему капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 09:58
Футбол

Шатов и Жирков не помогут «Зениту» в матче с «Копенгагеном»

Полузащитники Олег Шатов и Юрий Жирков не могут петербургскому "Зениту" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена", сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:30
Футбол

Тоттенхэм — Интер 0:0 (1-й тайм)

В первом матче «Интер» обыграл «Тоттенхэм» (2:1).
Обновлено в 14:59
Футбол

УЕФА перенес матч Лиги Европы из-за военного положения на Украине

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между украинской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" перенесен из Полтавы в Киев по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.
Обновлено в 14:46
Футбол

Джихат Арслан: «Селезнев не входит в интересы „Акхисара“»

Главный тренер турецкого "Акхисара" Джихат Арслан на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" пожелал удачи сопернику в следующей стадии турнира, куда он, по его мнению, выйдет, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Обновлено в 14:39
Футбол

Иско чувствует «недостаток уважения» со стороны Солари

Испанская радиостанция Cadena Cope сообщила, что Иско чувствует "недостаток уважения" со стороны наставника и подумывает переехать в Англию.
Обновлено в 12:56
Футбол

Леонардо Ди Каприо посетит матч «ПСЖ» — «Ливерпуль»

Знаменитый американский актер Леонардо Ди Каприо посетит матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль», который пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже сегодня, 28 ноября, и начнется в 23:00 мск.
Обновлено в 14:33
Футбол

Ла Лига подала иск на RFEF из-за запрета играть в Майами

Источники в RFEF говорят, что полномочия, делегированные Ла Лиге, позволяют исключительно организовывать матчи, а не менять правила проведения соревнований.
Обновлено в 14:47
Футбол

В Италии матч будет переигран из-за ошибки судьи

Матч завершился со счетом 1:1, но, по информации с официального сайта итальянского спортивного журналиста Джанлука Ди Марцио, будет переигран из-за судебной ошибки.
Обновлено в 14:31
Футбол

«Уотфорд» продлил контракт с главным тренером Грасией до 2023 года

«Уотфорд» продлил контракт с главным тренером команды Хавьером Грасией.
Обновлено в 12:49
Футбол

СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена

Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.
Обновлено в 12:43
Футбол

УЕФА может наказать Моуринью за поведение на матче ЛЧ с «Янг Бойз»

Португалец эмоционально отреагировал на гол полузащитника "красных дьяволов" Маруана Феллаини в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (1:0). Хавбек отличился в компенсированное время, после чего Моуринью взял ящик для переноса воды и швырнул его на ограждение.
Обновлено в 11:27
Футбол

Луис Адриано: «Спартаку» по силам выйти в четвертьфинал Лиги Европы

Форвард «Спартака» Луис Адриано поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом».
Обновлено в 05:48
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Бастиан Швайнштайгер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба MLS «Чикаго Файр». 8-кратный чемпион Германии и 7-кратный обладатель Кубка Германии. Долгое время был капитаном сборной Германии.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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