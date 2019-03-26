Финансы
Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банкаРБК 11:15
Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
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Достаточность капитала должна быть высокой и соответствовать стандартам ЦБ, никаких проблемных или сомнительных активов на балансе Связь-банка не должно быть, все эти активы должны быть переданы ВЭБу.
— Игорь Шувалов, российский адвокатРБК 11:15
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