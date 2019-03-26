Финансы

Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банкаРБК 11:15

Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
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Игорь Шувалов
Достаточность капитала должна быть высокой и соответствовать стандартам ЦБ, никаких проблемных или сомнительных активов на балансе Связь-банка не должно быть, все эти активы должны быть переданы ВЭБу.
— Игорь Шувалов, российский адвокатРБК 11:15

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Игорь Иванович Шувалов
Российский адвокат
Российский государственный деятель. Председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» с 24 мая 2018 года. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации.
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