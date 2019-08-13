Экономика
Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городовКоммерсантъ 07:46
Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов. Свою инициативу он высказал на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
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Власти опровергли эвакуацию жителей Неноксы
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Блокадница раскритиковала Бузову за шутку на тему блокады Ленинграда
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Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу
Российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, сообщил корреспондент ТАСС, который был на борту самолета.
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Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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Политика
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Заявители шествия 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму направили мэрии возражение на отказ согласовать эту акцию.
Обновлено в 08:23
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«Роскосмос» отчитался о первых успехах в разработке ядерного «буксира»
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Обновлено в 10:17
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Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
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Кино
Disney может выпустить сиквел «Аладдина»
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Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Экономика
США отложили введение пошлин на ряд товаров из Китая
США приняли решение отложить введение пошлин в 10% на некоторые товары из Китая.
Обновлено в 10:37
Политика
Россия может попросить Украину направить в Крым воду из Днепра
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Глава демократов Конгресса США поддержал незаконные митинги в Москве
Российская «оппозиция», устраивающая незаконные митинги в центре Москвы, получила поддержку от лидера демократов в палате представителей Конгресса США Стени Хойера.
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В Кремле считают оправданными жесткие действия правоохранителей для пресечения беспорядков.
Обновлено в 07:56
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Песков оценил общение Путина и Зеленского
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Общество
Облсуд назвал главу «Парков и скверов» виновной в организации протеста
Свердловский областной суд отклонил апелляцию создательницы «Парков и скверов» Анны Балтиной, которую ранее признали организатором протестов в сквере у Драмтеатра.
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Общество
Чем пахла Клеопатра: ученые воссоздали возможный аромат царицы
Команда ученых воссоздала аромат, которым, предположительно, могла пользоваться Клеопатра.
Обновлено в 08:00
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:06
Футбол
Нападающий Роналду рассказал, чем он отличается от Месси
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Экономика
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Президент СБР: Логинов может остаться без сборной, но ему это не нужно
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Технологии
Уральские ученые разработают беспилотный вездеход для Арктики
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Политика
Суд отказал СБУ в аресте российского танкера
Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства СБУ об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота России.
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Финансы
Курс рубля начал торги вторника снижением к доллару и евро
В начале торгов вторника на "Московской бирже" курсы доллара и евро растут на фоне продолжающегося снижения котировок нефти и снижения мировых рынков.
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