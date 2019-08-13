Экономика
Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городовКоммерсантъ 07:46
Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов. Свою инициативу он высказал на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Музыка
Тату рэпера Дрейка с The Beatles разозлило пользователей Сети
Обновлено в 06:09
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Общество
В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью
С 13 августа в России вступили в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи.
Обновлено в 06:12
Политика
Россия в ответ выдворила из страны украинского дипломата
Москва объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.
Обновлено в 12:13
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к российскому самолёту с министром обороны Сергеем Шойгу на борту, однако был отогнан Су-27 ВВС РФ.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Авто
АвтоВАЗ назвал сроки появления Lada Vesta с вариатором
По словам главы информационной службы АвтоВАЗа С. Ильинского, модель Lada Vesta, оснащаемая бесступенчатой автоматической коробкой передач, выйдет на рынок в течение одного-двух лет.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье
Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Избитой полицейским оппозиционерке грозят обязательные работы
Адвокат активистки Дарьи Сосновской, которую ударили по животу в ходе задержания на согласованном митинге 10 августа, сообщила, что ее подопечной грозят обязательные работы за нарушение порядка проведения собрания.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено 11 августа в 22:07
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Эксперты СК нашли экстремизм во фразе из Ветхого Завета
Сотрудницы Вятского государственного университета во время исследования изъятой у последователей «Свидетелей Иеговы» литературы нашли признаки экстремизма во фразе «Праведники наследуют землю, и будут жить на ней вовек», которая дословно цитирует стих из Ветхого Завета.
Обновлено в 10:25
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество
Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»
Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
Обновлено вчера в 20:09
Спорт
Пять российских тяжелоатлетов временно отстранены за допинг
13 августа стало известно, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила российских спортсменов Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований на основании данных московской антидопинговой лаборатории и доклада Макларена.
Обновлено в 08:26
Политика
Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом
Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Футбол
Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра
Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
Обновлено в 12:04
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Кино
Disney может выпустить сиквел «Аладдина»
Обновлено в 04:09
Технологии
Преступники похитили $4,3 млрд в криптовалюте в 2019 году
С начала 2019 г. пользователи криптовалют потеряли свыше $4,3 млрд из-за взломов криптобирж, мошенничества и вымогательства, говорится в отчете компании Cipher Trace.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Теплоход «Святая Русь» загорелся в Нижегородской области
На трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в затоне Сибирский в Нижегородской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:02
Происшествия
Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском отменены
Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском, из-за которых е два не началась эвакуация жителей поселка Ненокса, отменены.
Обновлено в 12:30
Футбол
Стала известна желаемая зарплата Рибери в новом клубе
Французский полузащитник Франк Рибери хочет подписать с будущим клубом соглашение, рассчитанное на два сезона с зарплатой €8 млн в год, сообщает Futbol Arena.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Родители Юлии Началовой ищут спонсора для установки памятника певице
Родители Юлии Началовой надеются, что найдутся люди, которые окажут финансовую поддержку для установки памятника певице.
Обновлено в 09:47
Авто
Honda объявила о скидках на кроссоверы Honda CR-V и Pilot
Обновлено в 05:06
Футбол
Матюиди близок к уходу из «Ювентуса»
Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди близок к уходу из клуба, сообщает Gazzetta Dello Sport.
Обновлено в 10:19