с чего всё началось

Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов. Свою инициативу он высказал на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Общество Фракция «Единой России» поддержала сокращение рабочей недели Госдума готова обсуждать сокращение рабочей недели до четырех дней уже в сентябре, заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Шоу-бизнес Любовь Успенская: «После аварии дочь замкнулась» Потом дочь переехала в США, и там что-то произошло, Таня отдалилась. После аварии она еще больше замкнулась.

Армия и оружие Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.

Общество Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России Первый вице-председатель Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.

Происшествия Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь» В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".

Политика Украина объявила российского дипломата персоной нон грата Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.

Экономика Заемщиков сводят в единый рейтинг По мнению гендиректора "Эквифакса" Олега Лагуткина, наличие единого механизма "приведет к снижению конкуренции и качества услуг: все строго следуют этому механизму и фактически делают одну и ту же работу, не включая в расчет индивидуального рейтинга те ноу-хау, которые уже сейчас есть у разных разработчиков".

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Политика Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Калининград с рабочей поездкой Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Калининград во вторник, 13 августа.

Политика Трамп попросил Японию совершить масштабные закупки сельскохозяйственной продукции у США СМИ во вторник, 13 августа, сообщили, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп попросил руководство Японии произвести масштабные закупки американской сельскохозяйственной продукции.

Происшествия Пенсионер умер в кино во время фильма Тарантино В одном из столичных кинотеатров зритель умер во время просмотра нового фильма Квентина Тарантино, передает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники.

Общество Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва» Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".

Общество Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.

Происшествия Напавших на прохожего подростков задержали в Петербурге В Санкт-Петербурге сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии задержали двух подростков, напавших на прохожего с ножами и пистолетом.

Общество Минтруд подготовил изменения в закон о выплатах пособий на детей Число семей, которые смогут рассчитывать на эти средства, увеличится на 70% Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, меняющий параметры доходов семьи с полуторакратного до двукратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышающий срок выплаты этого пособия с полутора до трех лет.

Наука Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию Специалисты Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне выявили генную мутацию, которая приводит к развитию онкологических заболеваний.

Кино Мадс Миккельсен приедет на Comic Con Russia Организаторы Comic Con Russia объявили, что одним из специальных гостей фестиваля станет Мадс Миккельсен.

Общество Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу «Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

Происшествия Фигуранта дела об акции 27 июля Васильева вновь госпитализировали Режиссера Дмитрия Васильева, подозреваемого по делу о массовых беспорядках, возбужденного после акции протеста в Москве 27 июля, госпитализировали в отделение эндокринологии больницы №20.

Политика Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.

Политика Путин встретится со строителями трассы «Таврида» в Крыму Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, планируется, что российский лидер встретится с подрядчиками строительства трассы "Таврида" и посетит открытие фестиваля "Опера в Херсонесе".

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Авто Зять президента Турции представил летающий автомобиль Cezeri Автолет Cezeri создан специалистами Турецкого оборонного предприятия Bayker Makina, главой которого является зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - Сельчук Байрактар.