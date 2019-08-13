Экономика

Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городовКоммерсантъ 07:46

Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов. Свою инициативу он высказал на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Игорь Иванович Шувалов
Российский политик
Российский государственный деятель, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" с 24 мая 2018 года. До этого в течение 10 лет работал первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации.
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