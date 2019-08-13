Экономика
Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городовКоммерсантъ 07:46
Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов. Свою инициативу он высказал на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Песков: Путин обращает внимание на протестные акции в Москве
Президент Российской Федерации Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил 13 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
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В День ВДВ один мурманский десантник убил другого
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Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
В Минобороны Украины заподозрили Россию в планах нанести ядерные удары
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