с чего всё началось

ВЭБ предложил направить деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты благоустройства городов, заявил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Игорь Шувалов. ВЭБ уже прорабатывает детали таких проектов с Минфином, добавил он.

Армия и оружие Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу Истребитель НАТО F-18 в небе над Балтийским морем приблизился к российскому самолёту, на борту которого находился глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Происшествия Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.

Шоу-бизнес Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.

Общество Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.

Политика В США назвали главную угрозу для Владимира Путина Редакционный состав американской газеты The New York Times пишет, что взрыв на военном объекте, расположенном по соседству с селом Ненокса к северо-западу от Северодвинска, показал, что российским властям важнее прикрыть свою спину, чем рассказать миру об опасности.

Кино Козловский завершил съемки фильма о катастрофе на Чернобыльской АЭС Режиссер и актер Данила Козловский завершил съемочный процесс в рамках работы над своим художественным фильмом об аварии на Чернобыльской АЭС.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Касатонов» выйдет на госиспытания в сентябре Во вторник, 13 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМФ России сообщило, что в текущем месяце российский фрегат «Адмирал Касатонов» совершит выход на полигон в Балтийском море с целью прохождения завершающего этапа заводских ходовых испытаний.

Политика Крым заявил о законном праве на поставку воды из Днепра Крымский полуостров имеет законное и полное право на получение воды украинского Днепра, поскольку исток реки располагается на территории России.

Общество В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.

Политика МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.

Армия и оружие Названа стоимость востановления разрушенной базы морпехов США 7 июля землетрясение силой 6,4 балла нанесло базе колоссальный ущерб, стоимость восполнения которого будет доходить до нескольких миллиардов долларов.

Армия и оружие Куба наладит производство военной техники при содействии России Уточняется, что содействие по передаче полномочий коснется техники, которую РФ отправляла Кубе ранее.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Политика Безсмертный прокомментировал свое увольнение Бывший представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный считает, что президент Украины Владимир Зеленский уволил его из-за "публичной позиции" по урегулированию в регионе.

Политика Песков заявил, что Путин обращает внимание на акции протеста в Москве Российский лидер Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия Начальника полиции Омска уволили за драку в московском метро Начальник полиции Омска, полковник МВД Алексей Меркушов уволен после служебной проверки по факту драки в метро Москвы, сообщает 13 августа ТАСС.

Общество Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса "Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.

Футбол «Манчестер Сити» избежал трансферного бана от ФИФА "Манчестер Сити" не будет наказан трансферным запретом от ФИФА, сообщает в Twitter журналист AP Роб Харрис.

Общество В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Авто Опубликованы цены на новый кроссовер Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz GLB появится в европейских автосалонах в конце этого года, но компания в настоящее время принимает заказы в Германии, где кроссовер предлагается с выбором из 6 трансмиссий по цене от 2,78 млн рублей.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Футбол «Краснодар» на выезде сыграет с «Порту» в ответном матче ЛЧ Матч пройдёт 13 августа в Португалии. В первом матче, который прошёл в Краснодаре 7 августа, «Порту» одержал победу со счётом 1:0.

Экономика Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.