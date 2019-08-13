Экономика
Шувалов предложил использовать средства ФНБ на благоустройство городовИнтерфакс 05:50
ВЭБ предложил направить деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты благоустройства городов, заявил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Игорь Шувалов. ВЭБ уже прорабатывает детали таких проектов с Минфином, добавил он.
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с чего всё началось
Медведев, в свою очередь, порекомендовал подключить к обсуждению проектов Минстрой, в компетенции которого находится градостроительная политика, сообщается на сайте кабмина.News.ru07:25
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Происшествия
Жителей архангельской Нёноксы предупредили об эвакуации
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Кино
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Режиссер и актер Данила Козловский завершил съемочный процесс в рамках работы над своим художественным фильмом об аварии на Чернобыльской АЭС.
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Политика
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Крымский полуостров имеет законное и полное право на получение воды украинского Днепра, поскольку исток реки располагается на территории России.
Обновлено вчера в 15:37
Общество
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Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено в 11:19
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено в 12:31
Общество
Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие
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7 июля землетрясение силой 6,4 балла нанесло базе колоссальный ущерб, стоимость восполнения которого будет доходить до нескольких миллиардов долларов.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Куба наладит производство военной техники при содействии России
Уточняется, что содействие по передаче полномочий коснется техники, которую РФ отправляла Кубе ранее.
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Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
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Политика
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Бывший представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный считает, что президент Украины Владимир Зеленский уволил его из-за "публичной позиции" по урегулированию в регионе.
Обновлено в 11:44
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Песков заявил, что Путин обращает внимание на акции протеста в Москве
Российский лидер Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Путин наградил посмертно мальчика-героя и хабаровскую учительницу
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Обновлено в 05:14
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили за драку в московском метро
Начальник полиции Омска, полковник МВД Алексей Меркушов уволен после служебной проверки по факту драки в метро Москвы, сообщает 13 августа ТАСС.
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Общество
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"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено вчера в 01:50
Футбол
«Манчестер Сити» избежал трансферного бана от ФИФА
"Манчестер Сити" не будет наказан трансферным запретом от ФИФА, сообщает в Twitter журналист AP Роб Харрис.
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Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
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Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
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«Краснодар» на выезде сыграет с «Порту» в ответном матче ЛЧ
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Армия и оружие
Советский танк «ядерной войны» обнаружен в Ростовской области
Бронемашину «Ладога», получившую прозвище «танк ядерного апокалипсиса», обнаружили в Ростовской области.
Обновлено в 05:50
Экономика
Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы
Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 09:10
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
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