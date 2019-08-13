Экономика
Шувалов предложил использовать средства ФНБ на благоустройство городовИнтерфакс 05:50
ВЭБ предложил направить деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты благоустройства городов, заявил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Игорь Шувалов. ВЭБ уже прорабатывает детали таких проектов с Минфином, добавил он.
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Космос
В «Роскосмосе» отреагировали на приближающийся к Земле астероид
Обновлено вчера в 14:37
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» выйдет на госиспытания в сентябре
Во вторник, 13 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМФ России сообщило, что в текущем месяце российский фрегат «Адмирал Касатонов» совершит выход на полигон в Балтийском море с целью прохождения завершающего этапа заводских ходовых испытаний.
Обновлено в 10:30
Общество
Два округа в Калифорнии подали в суд на администрацию Трампа из-за новых правил получения виз для иммигрантов
Округа Санта-Клара и Сан-Франциско в Калифорнии подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за новых правил получения виз и грин-карт для иммигрантов.
Обновлено в 17:52
Политика
Путин в Крыму опустился на колено перед девочкой-балериной
Президент России Владимир Путин во время визита в Академии хореографии в Севастополе опустился на одно колено и поцеловал руку у девочки-балерины.
Обновлено в 17:47
Футбол
«ПСЖ» потребовал у «Барселоны» € 250 млн за Неймара
По данным источника, парижский клуб вообще не хотел продавать игрока каталонцам, но из-за сложности с трансфером согласен отдать его «Барселоне» за € 250 млн.
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Футбол
Как «Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов
«Краснодар» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл «Порту» и пробился в раунд плей-офф.
Обновлено в 17:18
Экономика
Телекомпания CBS и медиахолдинг Viacom объявили о слиянии
Американская телекомпания CBS Corp и медиахолдинг Viacom объявили о повторном слиянии спустя 14 лет после разделения.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Экономика
В Новой Зеландии разрешили платить зарплату в криптовалюте
Разрешение касается только наемных сотрудников, также криптовалюта, которая используется с целью выплаты зарплаты, не должна иметь ограничений, связанных с немедленным расходованием, и свободно конвертироваться в фиатные деньги.
Обновлено вчера в 07:06
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Кино
Актер Мадс Миккельсен приедет в Москву на Comic Con Russia
Обновлено в 07:25
Экономика
Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Рослесхоз из резервного фонда правительства получит почти 1,9 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Родители Юлии Началовой ищут спонсора для установки памятника певице
Родители Юлии Началовой надеются, что найдутся люди, которые окажут финансовую поддержку для установки памятника певице.
Обновлено в 09:47
Общество
Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа
Обновлено в 13:04
Политика
Коммунисты пожаловались в СКР на фальсификации на выборах в Мосгордуму
Кандидаты от КПРФ насчитали 600 тыс. фиктивных подписей Кандидаты в Мосгордуму от КПРФ подали заявку в Следственный комитет РФ (СКР) с сообщением о фальсификациях при сборе подписей провластными кандидатами и нарушениях при отказе в регистрации оппозиционных кандидатов.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено в 15:39
Футбол
«Марсель» расторг контракт с Рами из-за съемок в «Форт Боярде»
"Марсель" решил расторгнуть контракт с защитником Адилем Рами, сообщает L'Équipe. Причина - в нарушении контрактных обязательств.
Обновлено вчера в 19:50
Футбол
Стюарды «Драгау» не пускают корреспондентов «Матч ТВ» на бровку
Стюарды стадиона "Драгау" препятствуют работе корреспондентов "Матч ТВ", не пуская их на бровку для интервью с футболистами.
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес
Актер обвинил Кэти Перри в сексуальных домогательствах
Актер Джош Клосс обвинил известную певицу Кэти Перри в сексуальных домогательствах. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» режиссера Васильева снова положили в больницу
Телережиссер Дмитрий Васильев, который стал одним из фигурантов "дела 27 июля" и которого госпитализировали после допроса 10 августа, на который ему не разрешили взять инсулин, снова попал в больницу.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
Украинские силовики три раза во вторник нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 04:49
Футбол
Ракицкий опубликовал видео со словами Дзюбы о России и Украине
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба обратился к украинскому партнеру по команде Ярославу Ракицкому со словами об отношениях России и Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:49
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал нежное фото с дочерью в Испании
Экс-супруг Ани Лорак показал в Instagram нежное фото с дочерью.
Обновлено в 09:59
Транспорт
Москва создает лучшую сеть общественного транспорта в мире
Развитию общественного транспорта Москва за последние годы отдает безусловный приоритет.
Обновлено в 18:32
Политика
В доме бывшего вице-канцлера Австрии прошли обыски
Австрийские правоохранительные органы обыскали дом бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщают во вторник западные СМИ.
Обновлено в 11:36
Политика
Иран выступил против строительства Транскаспийского газопровода
Иран выступает против строительства Транскаспийского газопровода, поскольку он может нанести ущерб экологии региона, об этом заявил представитель иранской газовой компании National Gas Company Бехруз Намдари на Каспийском экономическом форуме.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16