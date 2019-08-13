Экономика

Шувалов предложил использовать средства ФНБ на благоустройство городовИнтерфакс вчера в 05:50

ВЭБ предложил направить деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты благоустройства городов, заявил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Игорь Шувалов. ВЭБ уже прорабатывает детали таких проектов с Минфином, добавил он.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось
Медведев, в свою очередь, порекомендовал подключить к обсуждению проектов Минстрой, в компетенции которого находится градостроительная политика, сообщается на сайте
 кабмина.
News.ruвчера в 07:25

Подробнее о событии

Шувалов предложил благоустроить 100 крупнейших городов за счет ФНБ

Ведомостивчера в 18:26

Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городов

Коммерсантъвчера в 07:46

ВЭБ предлагает задействовать средства ФНБ в проектах благоустройства городов

Финмаркетвчера в 05:46

ВЭБ стал претендентом на использование средств из ФНБ внутри России

РБКвчера в 07:18

Шувалов предложил использовать средства ФНБ на благоустройство городов

Интерфаксвчера в 05:50

Зона комфорта

Российская газетавчера в 07:20

ВЭБ запросит средства ФНБ на обновление городского транспорта

ПРАЙМвчера в 05:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Общество

В России изменились правила передачи прав на недвижимость

В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено вчера в 03:32
Происшествия

Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения вблизи Барнаула

По предварительным данным, теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление на участке реки, где глубина достигает 17 м, однако экипаж оказавшегося рядом судна помог предотвратить трагедию.
Обновлено в 01:05
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Обновлено вчера в 20:50
Общество

Минтруд рассматривает инициативу о четырехдневной рабочей неделе

РИА Новости рассказали, что в Министерстве труда рассматривают инициативу введения четырехдневной рабочей недели.
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40

Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Присмотрят свысока: Крым укрепят эскадрильей БПЛА «Форпост»

В состав 318-го смешанного авиационного полка, базирующегося под Севастополем, вошла отдельная эскадрилья дальних БПЛА «Форпост».
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие

Турция и США создают Совместный центр операций по Сирии

В создании центра по Сирии принимает участие американская делегация в составе шести человек.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 11:26
Армия и оружие

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 13:08
Футбол

«Ливерпуль» и «Челси» проведут матч за Суперкубок УЕФА

В Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» состоится футбольный матч между английскими «Ливерпулем» и «Челси».
Обновлено вчера в 21:04
Авто

Новый SsangYong Actyon обзавелся мощным турбомотором и стал доступнее

Компания SsangYong выпустила более доступную версию кроссовера Actyon следующей генерации.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Здоровье

Загрязнение воздуха оказалось более опасным для легких, чем курение

Обновлено вчера в 11:00
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:47
Футбол

«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 16:55
Общество

Более 200 населенных пунктов на Украине обесточены

Более 200 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за дождя и грозы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:00
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору вина

Обновлено в 01:00
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Обновлено в 00:49
Происшествия

Более 50 человек пострадали в результате ДТП в Рио-де-Жанейро

По меньшей мере 51 человек пострадал в результате крупного ДТП с участием двух автобусов в центре Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 00:46
Музыка

Стало известно о состоянии потерявшего сознание певца Дельфина

13 августа артист потерял сознание во время работы на звукозаписывающей студии в Москве. Ему вызвали бригаду скорой помощи.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия

Превышение уровня радиации под Северодвинском назвали безопасным

Обновлено вчера в 07:49
Политика

Китай отказал двум кораблям ВМС США в заходе в порт Гонконга

Власти Китая не разрешили двум кораблям ВМС США зайти в порт Гонконга.
Обновлено в 00:53
Здоровье

Как мы спим и чему должны научиться. Книжные новинки

Бывает, что мы спим тревожно не из-за жизненных драм.
Обновлено в 02:10
Религия

Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком

Обновлено в 01:15
Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне

Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол

Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия смогла оторваться от занимающей седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалии по итогам ответного матча Лиги чемпионов между португальским "Порту" и российским "Краснодаром".
Обновлено вчера в 18:15
Армия и оружие

Снайпер «Азова» подорвался на мине в Донбассе

Обновлено в 01:10
Музыка

«Квартал-95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 22:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Шувалов
Российский политик
Российский государственный деятель, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" с 24 мая 2018 года. До этого в течение 10 лет работал первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное