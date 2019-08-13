Экономика
Шувалов предложил использовать средства ФНБ на благоустройство городовИнтерфакс вчера в 05:50
ВЭБ предложил направить деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты благоустройства городов, заявил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Игорь Шувалов. ВЭБ уже прорабатывает детали таких проектов с Минфином, добавил он.
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с чего всё началось
Медведев, в свою очередь, порекомендовал подключить к обсуждению проектов Минстрой, в компетенции которого находится градостроительная политика, сообщается на сайте кабмина.News.ruвчера в 07:25
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