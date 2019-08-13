с чего всё началось

ВЭБ предложил направить деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты благоустройства городов, заявил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Игорь Шувалов. ВЭБ уже прорабатывает детали таких проектов с Минфином, добавил он.

Общество В России изменились правила передачи прав на недвижимость В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.

Происшествия Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения вблизи Барнаула По предварительным данным, теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление на участке реки, где глубина достигает 17 м, однако экипаж оказавшегося рядом судна помог предотвратить трагедию.

Общество Минтруд рассматривает инициативу о четырехдневной рабочей неделе РИА Новости рассказали, что в Министерстве труда рассматривают инициативу введения четырехдневной рабочей недели.

Армия и оружие Присмотрят свысока: Крым укрепят эскадрильей БПЛА «Форпост» В состав 318-го смешанного авиационного полка, базирующегося под Севастополем, вошла отдельная эскадрилья дальних БПЛА «Форпост».

Происшествия Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Армия и оружие Турция и США создают Совместный центр операций по Сирии В создании центра по Сирии принимает участие американская делегация в составе шести человек.

Политика На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.

Армия и оружие НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

Футбол «Ливерпуль» и «Челси» проведут матч за Суперкубок УЕФА В Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» состоится футбольный матч между английскими «Ливерпулем» и «Челси».

Авто Новый SsangYong Actyon обзавелся мощным турбомотором и стал доступнее Компания SsangYong выпустила более доступную версию кроссовера Actyon следующей генерации.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

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Происшествия Более 50 человек пострадали в результате ДТП в Рио-де-Жанейро По меньшей мере 51 человек пострадал в результате крупного ДТП с участием двух автобусов в центре Рио-де-Жанейро.

Музыка Стало известно о состоянии потерявшего сознание певца Дельфина 13 августа артист потерял сознание во время работы на звукозаписывающей студии в Москве. Ему вызвали бригаду скорой помощи.

Политика Китай отказал двум кораблям ВМС США в заходе в порт Гонконга Власти Китая не разрешили двум кораблям ВМС США зайти в порт Гонконга.

Общество Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.