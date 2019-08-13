с чего всё началось

ВЭБ предложил направить деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты благоустройства городов, заявил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Игорь Шувалов. ВЭБ уже прорабатывает детали таких проектов с Минфином, добавил он.

Здоровье В Петербурге больная раком мать-одиночка может лишиться единственного жилья 35-летняя жительница Санкт-Петербурга Татьяна Шевелёва, воспитывающая в одиночку двоих детей, может лишиться единственного жилья — двухкомнатной квартиры, купленной в ипотеку.

Армия и оружие СМИ опознали истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу Истребитель F-18, пытавшийся приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит ВВС Испании, сообщила газета ABC.

Футбол «Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов "Краснодар" сумел ликвидировать отставание от "Порту" после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбил вице-чемпионов Португалии из турнира, продолжив путь в групповой этап.

Общество Роскачество дало советы по выбору варёной колбасы «Состав варёной колбасы, произведённой в соответствии с ГОСТом, следующий: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, коровье молоко сухое цельное или обезжиренное, поваренная пищевая соль, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)», – приводит издание слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Гаджеты У Realme появится собственная графическая оболочка для мобильных устройств Гендиректор не совсем доволен стандартными функциями в Color OS, производства Oppo, которая установлена на девайсах Realme.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Политика Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму Окружная избирательная комиссия 16 июля отказалась регистрировать Митрохина в качестве кандидата в депутаты, обосновав это большим количеством брака в подписях.

Политика AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.

Политика Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Политика Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.

Экономика Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд В деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд руб. в ценах 2011 года, следует из данных Росстата.

Политика В Крыму ответили на идею Киева о создании режимного морского района Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинское государственное учреждение «Госгидрография» сообщило, что инициирует создание морского режимного района вокруг Крыма, чтобы полностью перекрыть заходы иностранных, и, возможно, российских судов в порты полуострова.

Футбол Алексей Миранчук: «Достаточно было взгляда Кучука» Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук в интервью «СЭ» рассказал о требованиях Леонида Кучука, возглавлявшего железнодорожников с июня 2013 года по октябрь 2014 года.

Футбол Александр Егоров: Даудов не хватал судью Сухого, а защищал Атмосфера на матче Ахмат Спартак накалилась после того, как Сухой в течение двух минут показал две желтые карточки нападающему хозяев Аблаю Мбенгу.

Музыка Музыкант Дельфин потерял сознание во время записи песни Во время работы на звукозаписывающей студии музыкант Андрей Лысиков (Дельфин) начал терять сознание, сообщают СМИ.

Авто Kia опубликовала первые фото нового Kia Mohave Первые изображения новинки, ставшей серийным продолжением шоу-кара Mohave Masterpiece, опубликовала пресс-служба корейской марки.

Политика Трамп угрожает вывести США из ВТО В августе год назад Трамп уже угрожал выходом США из ВТО, утверждая, что отношение организации к его стране несправедливо.

Происшествия В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший в Сирии, скрылся от боевиков в убежище.