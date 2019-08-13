Экономика
ВЭБ предложил потратить средства ФНБ на новый общественный транспортВедомости 06:17
ВЭБ предложил направить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на обновление городского общественного транспорта. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам встречи премьера Дмитрия Медведева и председателя ВЭБа Игоря Шувалова.
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Шувалов: ВЭБ.РФ рассматривает около сотни проектов по развитию экономики крупных городов
Будущее России. Национальные проекты06:26
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Армия и оружие
Британские ВВС подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
В минобороны Британии заявили, что истребители британских ВВС Typhoon сопроводили два российских самолета Ту-142 вблизи воздушного пространства Великобритании.
Обновлено в 05:27
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Экономика
Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Рослесхоз из резервного фонда правительства получит почти 1,9 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 05:47
Музыка
Раскрыты причины ухода Наргиз от Максима Фадеева
В Сети не утихает ажиотаж вокруг нашумевшего конфликта между певицей Наргиз и ее экс-продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Автоспорт
«Ред Булл» заменит Гасли на Албона
Команда Формулы-1 «Ред Булл» приняла решение заменить Пьера Гасли на гонщика «Торо Россо» Александра Албона, сообщается на официальном сайте коллектива.
Обновлено вчера в 06:47
Общество
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Теннис
Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла американку Элисон Риск во встрече первого круга турнира в Цинциннати (США).
Обновлено вчера в 21:55
Политика
В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве
Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, но в Кремле не воспринимают их как нечто, из ряда вон выходящее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:25
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Единоборства
Чемпионка UFC Шевченко ответила на вызов на межгендерный бой от Сехудо
Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Валентина Шевченко заявила, что готова провести межгендерный поединок с обладателем титула организации в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях среди мужчин Генри Сехудо.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
«Танк Судного дня» передали в музей Ростовской области
Машина не имеет боевых систем: ее использовали для разведки, от танка она получила только шасси. В машине могли сидеть до шести человек.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь»
Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:51
Общество
Блогер Илья Варламов поднял Красноярск в рейтинге городов России
В личном рейтинге блогер делит все города на те, где он был бы не против пожить, и те, где он не хотел бы жить.
Обновлено в 01:01
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины
Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
Специалисты Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне выявили генную мутацию, которая приводит к развитию онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус
Известный актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарии о расставании со своей супругой Майли Сайрус.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Футбол
Леонид Слуцкий нашёл своего «брата-близнеца в погонах»
Главный тренер нидерландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий на своей странице в "Инстаграме" поделился фотографией российского полицейского, который очень похож на специалиста.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Поток российских туристов в Грузию сократился на 70%
Турпоток из России в Грузию снизился как минимум на 70% после запрета прямого авиасообщения между странами, сообщают 13 августа «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес
Невеста Тимати на 9 месяце беременности прокатилась на гидроцикле
Пользователей Instagram возмущает безответственность Анастасии Решетовой.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Кино
Мадс Миккельсен приедет на Comic Con Russia
Организаторы Comic Con Russia объявили, что одним из специальных гостей фестиваля станет Мадс Миккельсен.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13