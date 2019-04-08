Футбол
Шупо-Мотинг о своем промахе: «Я сомневался, думал, что я в офсайде»Sports.ru вчера в 17:10
Нападающий "ПСЖ" Эрик Максим Шупо-Мотинг прокомментировал свой промах в матче со "Страсбуром" (2:2).
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«Худший промах за все время?». Чупо-Мотинг остановил мяч на линии чужих ворот вместо удара
Бомбардир.рувчера в 17:12
Нападающий «ПСЖ» сжалился над соперником и выбил мяч с ленточки ворот «Страсбура»
Eurosport.ruвчера в 16:13
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Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
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В аэропорту Омска задержали на шесть часов рейс в Москву
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В Екатеринбурге на месте будущего храма Святой Екатерины у Октябрьской площади состоялась акция «объятия сквера».
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Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
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Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
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Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
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В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
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Дарья Сагалова стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
Обновлено вчера в 09:45
Футбол
Локомотив — Зенит 1:1
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
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Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции
Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.
Обновлено в 01:10
Общество
Валентину Матвиенко поздравили на вечере в филармонии Петербурга
Валентину Матвиенко поздравили на торжественном вечере в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
Обновлено вчера в 15:11
Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук
В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
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Лекарство от проказы борется с раковыми клетками
Лекарство от проказы убивает раковые клетки.
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Роспотребнадзор предупреждает о начале сезона активности клещей
Как сообщает Роспотребнадзор, в субъектах РФ обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
В Бурятии школьники осквернили почти 40 могил на кладбище
Двое школьников младших классов из шалости повредили почти 40 могил на кладбище села Буй в Бурятии, сообщает МВД республики.
Обновлено в 01:15
Экономика
Visa введет льготный тариф для микробизнеса
Международная платежная система Visa введет льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено вчера в 23:58
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать на льду под песню Майкла Джексона
Организаторы шоу в Европе и Азии не разрешили сыну фигуриста Евгения Плющенко Александру использовать в своей программе песню Майкла Джексона.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Карлоса Гона исключили из совета директоров компании Nissan
Акционеры компании Nissan в ходе внеочередного собрания приняли решение об исключении бывшего главы автоконцерна Карлоса Гона из совета директоров.
Обновлено в 01:22
Транспорт
Новые остановки в Челябинске могут снести. Решение доверят жителям
Глава Челябинска Владимир Елистратов сегодня во время встречи с журналистами сообщил, что некоторые остановочные комплексы будут меняться.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой
Следствие предъявило обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин), которого в СМИ называют лидером так называемой Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), сообщил в воскресенье его адвокат.
Обновлено вчера в 09:12
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против используемой в iPhone технологии
Крупнейшие мобильные операторы России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — выступают против внедрения в стране технологии eSim, которая используется в последних моделях устройств Apple и Samsung для подключения к сети сотовой связи без использования физической сим-карты.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
США эвакуировали своих военных из Ливии
После начала активных боевых действий в районе ливийской столицы расположенный в районе Триполи американский воинский контингент был экстренно эвакуирован силами ВМС США.
Обновлено вчера в 07:33
Экономика
Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними
После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено вчера в 17:01
Энергетика
Нефть дорожает, Brent торгуется на уровне $69,8 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу составила $69,88 за баррель, что на $0,48 (0,69%) выше уровня предыдущей сессии.
Обновлено 05 апреля в 11:54
Экономика
В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога
Минфин опубликовал обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс, речь идет об экологическом и утилизационном сборах, сообщает URA.RU.
Обновлено в 01:09