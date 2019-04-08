Футбол

Шупо-Мотинг о своем промахе: «Я сомневался, думал, что я в офсайде»Sports.ru вчера в 17:10

Нападающий "ПСЖ" Эрик Максим Шупо-Мотинг прокомментировал свой промах в матче со "Страсбуром" (2:2).
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Шупо-Мотинг извинился за свой невероятный промах

Спорт-Экспрессвчера в 19:07

Шупо-Мотинг — о своем промахе: «Мне стыдно. Сомневался, не в офсайде ли я»

Sport24.ruвчера в 18:01

«Худший промах за все время?». Чупо-Мотинг остановил мяч на линии чужих ворот вместо удара

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Шупо-Мотинг попросил прощения за свой промах и назвал его настоящим позором

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Шупо-Мотинг о своем промахе: «Я сомневался, думал, что я в офсайде»

Sports.ruвчера в 17:10

Чупо-Мотинг объяснил свой ужасный промах

Евро-футбол.рувчера в 17:37
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Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Политика

ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
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Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Общество

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
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Происшествия

Землетрясение произошло в Черном море

Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
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Кино

«Мать драконов» не помнит, чем закончится сериал «Игра престолов»

Эмилия Кларк, исполнившая в знаменитом сериале «Игра престолов» роль Дейенерис Таргариен, которую называют «Матерью драконов», призналась, что не помнит, чем же все-таки закончится нашумевший телесериал.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

Полиция Румынии нашла на берегу Черного моря более 130 кг кокаина

Правоохранительные органы Румынии обнаружили 131 килограмм наркотиков на побережье Черного моря.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

В Екатеринбурге охранник парковки чуть не сгорел на рабочем месте

Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

«Травмирует психику дитю»: Хилькевич учит малолетнюю дочь нецензурным песням – Фанаты

Обновлено вчера в 09:30
Политика

Президент Словакии Андрей Киска намерен стать премьер-министром

Словацкий президент Андрей Киска рассказал журналистам о том, что в скором времени может стать премьер-министром Словацкой Республики.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью

Футболисты московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" в центральном матче игрового дня 22-го тура чемпионата России сыграли вничью в Москве.
Обновлено вчера в 14:47
Экономика

В России могут ввести два налога для автомобилистов

Российские водители автомобилей могут столкнуться с введением двух новых дополнительных налогов.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол

Месси оторвался от Мбаппе в споре за «Золотую бутсу»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси продолжает уверенно лидировать в споре «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру сезона в Европе.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие

Стало известно, почему немецких солдат доставляют в Афганистан самолеты ВВС США

Одним из громких скандалов стал инцидент с самолетом главы немецкого правительства Ангелы Меркель в 2011 году.
Обновлено вчера в 17:53
Авто

Автомобили, которые были популярны в «лихие 90-е»

Обновлено вчера в 09:52
Армия и оружие

Минобороны опубликовало документы о Крымской наступательной операции

Обновлено вчера в 22:32
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено вчера в 15:33
Общество

Роспотребнадзор подготовил проект нового СанПиНа для кафе и ресторанов

«Ведомости» ознакомились с подготовленным Роспотребнадзором проектом новых Санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН).
Обновлено вчера в 17:15
Политика

Депутата парламента Германии проверят на связи с Россией

Ранее немецкий журнал «Шпигель» совместно с телекомпанией «Цэ-Дэ-Эф», британской телерадиокорпорацией ВВС и итальянской газетой «Република» опубликовал расследование, согласно которому Россия якобы пыталась повлиять на парламентские выборы в Германии в 2017 году.
Обновлено вчера в 20:32
Космос

Названа дата очередного запуска спутника ГЛОНАСС-М

Очередной запуск навигационного спутника ГЛОНАСС-М планируется осуществить с космодрома Плесецк уже 13 мая.
Обновлено вчера в 01:17
Происшествия

На Тайване экстренно сел самолёт с 317 пассажирами

Обновлено вчера в 23:14
Финансы

Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое

В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30
Экономика

Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес

Доля занятых в малом бизнесе в Европе составляет примерно 70% от общей численности рабочей силы, в России средний показатель - 15,5%. При этом, между регионами эта цифра может отличаться.
Обновлено вчера в 17:13
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг

В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца

Как стало известно, родители убитой девочки были разведены.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

В США сравнили Зеленского с Трампом

На выборах президента Украины Владимир Зеленский использовал тактику Дональда Трампа и заручился поддержкой большинства избирателей благодаря своей медийной популярности.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук

В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено вчера в 22:52
Интернет

Названы способы повысить скорость беспроводного интернета

Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
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