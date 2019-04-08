Футбол
Шупо-Мотинг о своем промахе: «Я сомневался, думал, что я в офсайде»Sports.ru вчера в 17:10
Нападающий "ПСЖ" Эрик Максим Шупо-Мотинг прокомментировал свой промах в матче со "Страсбуром" (2:2).
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«Худший промах за все время?». Чупо-Мотинг остановил мяч на линии чужих ворот вместо удара
Бомбардир.рувчера в 17:12
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Ранее немецкий журнал «Шпигель» совместно с телекомпанией «Цэ-Дэ-Эф», британской телерадиокорпорацией ВВС и итальянской газетой «Република» опубликовал расследование, согласно которому Россия якобы пыталась повлиять на парламентские выборы в Германии в 2017 году.
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Очередной запуск навигационного спутника ГЛОНАСС-М планируется осуществить с космодрома Плесецк уже 13 мая.
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В США сравнили Зеленского с Трампом
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Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук
В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
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