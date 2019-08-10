Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин заменен в матче чемпионата России с петербургским "Зенитом" из-за травмы. Встреча пятого тура премьер-лиги между "Динамо" и "Зенитом" проходит в субботу в Москве.

Шунин заменен в матче с «Зенитом» из-за травмы

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