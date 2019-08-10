Футбол

Шунин заменен в матче с «Зенитом» из-за травмыРИА Новости вчера в 12:43

Динамо — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
13′
Жоаозиньо
27′
35′
Магомед Оздоев
39′
Сердар Азмун
46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
46′
Кирилл Панченко
57′
59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
64′
64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
69′
Артур Юсупов
80′
88′
Магомед Оздоев
90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин заменен в матче чемпионата России с петербургским "Зенитом" из-за травмы. Встреча пятого тура премьер-лиги между "Динамо" и "Зенитом" проходит в субботу в Москве.
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