Футбол
Шунин: мы не делим соперников на слабых и сильныхРИА Новости 07:45
Голкипер сборной России по футболу Антон Шунин заявил, что в команде не принято делить соперников по их уровню. В субботу сборная России провела вторую тренировку в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы по футболу 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра.
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Происшествия
При взрывах на заводе в Дзержинске пострадали 27 человек
Обновлено в 07:43
Общество
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Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
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Общество
Определены самые выгодные для проживания города России
В России определен список регионов с самыми доступными ценами для проживания мигрантов из другиз регионов или стран.
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Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной
Обновлено вчера в 20:58
Кино
В Чечне отреагировали на показ фильма об Элтоне Джоне в России
Выход в российский кинопрокат биографического фильма о певце Элтоне Джоне «Рокетмен» является провокацией.
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Политика
В России отменили внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
Культура
Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полицию
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Обновлено вчера в 10:18
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Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП
Бывший игрок сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в субботу в результате дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 07:34
Экономика
Меньше половины российских врачей и учителей верят в рост зарплат
Работники сфер обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности в целом оценивают перспективы позитивно (48%).
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Происшествия
Гоша Куценко подрался с Алексеем Воробьевым в туалете
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Происшествия
Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск–Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье, сообщили 1 июня в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Двое турецких военных погибли в перестрелке на границе с Ираном
Двое военнослужащих ВС Турции погибли и пятеро получили ранения в ходе перестрелки в провинции Ыгдыр на границе с Ираном.
Обновлено в 05:55
Политика
В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ
Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 03:43
Происшествия
12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии
В результате погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы. Состояние трёх пострадавших медики оценивают как критическое.
Обновлено в 03:36
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Гаджеты
Apple намерена отказаться от iTunes
Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
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Политика
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у СНГ как объединения есть будущее, это реально работающий проект, несмотря на решения отдельных стран не участвовать в работе.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Певица Алена Свиридова показала фото без макияжа
Известная российская певица Алена Свиридова поделилась с подписчиками фотографией без макияжа.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой
Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено вчера в 11:25
Авто
Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом
К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Экономика
Конкурс на строительство дороги Москва - Казань может начаться в 2019-2020 году
Обновлено в 07:32
Гаджеты
Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено вчера в 17:59
Транспорт
«Аэрофлот» с 1 июня открывает рейсы в Марсель
«Аэрофлот» с 1 июня 2019 года открывает собственные рейсы из Москвы в Марсель.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
FT: США готовятся нарастить военное присутствие в Польше
Военный контингент Соединенных Штатов на территории Польши может быть увеличен как минимум на 1 тысячу человек.
Обновлено вчера в 18:22
Здоровье
Диетолог рассказала, как повысить мужскую потенцию и женское либидо
Куриное мясо плохо влияет на мужскую потенцию, нужно отказаться от шашлыков, а предпочтение отдать запеканию и варке.
Обновлено в 06:30