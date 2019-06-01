Шунин уверен, что финал Лиги чемпионов будет нескучнымSport24.ru 07:04

Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 1 июня, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Шунин уверен, что финал Лиги чемпионов будет нескучным

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